МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ: Надлежна тужилаштва да реагују на насиље у Новом Саду
Министарство правде Републике Србије саопштило је данас да најоштрије осуђује насиље које је синоћ избило у Новом Саду, укључујући и напад на зграде факултета, али и поновљене бруталне нападе на полицију.
"Очекујемо од свих државних органа да хитно предузму мере из своје надлежности ради очувања безбедности грађана, заштите имовине и очувања уставног поретка", наводи се у саопштењу.
"Обавеза је правосуђа да реагује"
Министарство правде посебно позива надлежна јавна тужилаштва, укључујући и Јавно тужилаштво за организовани криминал, да без одлагања испитају све околности и предузму законом прописане радње против организатора и учиниоце ових напада.
- Када постоји основана сумња да иза насиља стоје добро координисане групе, са елементима организованог деловања и спољног подстицања, са елементима тероризма, обавеза је правосуђа да реагује одлучно и у складу са законом - истиче се у саопштењу.
Министарство указује да је недопустиво да учиниоци насиља остану некажњени, јер је, како наводи, управо некажњавање у ранијим случајевима довело до ескалације и понављања оваквих догађаја.
Министарство правде наглашава да ће, у оквиру својих уставних и законских надлежности, инсистирати на пуној одговорности свих који руше правни поредак и угрожавају основна права грађана, али и оних који овакво деловање подстичу и толеришу.
- Држава Србија неће дозволити да насилници и организоване групе насилника одређују политику Србије нити да застрашују грађане који су јасно показали да не прихватају насиље. Наша обавеза је да заштитимо институције, владавину права и демократски поредак - закључује се у саопштењу.
