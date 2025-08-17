На Мердару ухапшен С.С. ОПТУЖЕН ЗА НАВОДНИ РАТНИ ЗЛОЧИН НА КиМ
17.08.2025. 20:28 20:30
МЕРДАРЕ: Припадници такозване косовске полиције ухапсили су данас на административном прелазу Мердаре С.С. под сумњом да је наводно починио ратни злочин против цивилног становништва током сукоба на КиМ.
Како тврде у тужилаштву, сумња се да је С.С. починио кривично дело "ратни злочин против цивилног становништва" у општини Вучитрн.
С.С. је након хапшења одређено задржавање до 48 сати. Како је наведено, тужилаштво ће основном суду привремених институција у Приштини поднети захтев за изрицање даље мере притвора.