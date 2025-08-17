overcast clouds
23°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

На Мердару ухапшен С.С. ОПТУЖЕН ЗА НАВОДНИ РАТНИ ЗЛОЧИН НА КиМ

17.08.2025. 20:28 20:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

МЕРДАРЕ: Припадници такозване косовске полиције ухапсили су данас на административном прелазу Мердаре С.С. под сумњом да је наводно починио ратни злочин против цивилног становништва током сукоба на КиМ.

Како тврде у тужилаштву, сумња се да је С.С. починио кривично дело "ратни злочин против цивилног становништва" у општини Вучитрн. 

С.С. је након хапшења одређено задржавање до 48 сати. Како је наведено, тужилаштво ће основном суду привремених институција у Приштини поднети захтев за изрицање даље мере притвора.

мердаре ухапшен Косово
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај