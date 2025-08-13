НАЈЕКСТРЕМНИЈИ ТЕРОРИСТИ РУШЕ СВЕ ПРЕД СОБОМ ЈЕР НЕМАЈУ ПОДРШКУ НАРОДА Месаровић оштро осудила нападе и дивљања блокадера у Новом Саду СРБИЈА ЈЕ ЈАЧАО Д ЊИХОВОГ БЕСА И МРЖЊЕ
Потпредседница ВЛаде и министарка привреде Адријана Месаровић најоштрије је осудила синоћно, како је рекла, дивљаштво и уништавање просторија Српске напредне странке на Булевару ослобођења у Новом Саду.
-Наоштрије осуђујем синоћно дивљаштво и уништавање просторија Српске напредне странке на Булевару ослобођења у Новом Саду. Tо је било организовано насиље усмерено против Српске напредне странке, њених чланова и свих грађана који верују у мир, стабилност и развој Србије. Када видите такво дивљање, то јуришање на просторије наше странке, јасно је о каквим се особама ради – о групи најекстремнијих блокадера и политичких терориста, који су спремни да руше све пред собом јер немају ни програм, ни идеју, ни подршку народа. Пропали су им сви покушаји изазивања обојене револуције и рушења институција, па сада у први план гурају своје најекстремније фаланге, које дивљају по улицама градова и општина, да се каменицама и бакљама обрачунавају са нашим члановима и да уништавају имовину странке - рекала је Месаровић.
Месаровић је нагласила да грађани Србије не желе насиље и екстремизам.
-Грађани Србије не желе да сепаратисти и екстремисти остваре своје мрачне сценарије, да поделе државу, да зауставе њен напредак и развој, да сруше све оно на чему смо предано радили последњих 13 година, под вођством председника Александра Вучића и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића, док су се они крили по мишијим рупама. Србија је јача од њиховог беса и мржње! Наша снага је у јединству, у нашем народу који верује у мир, стабилност и будућност, а не у каменице и батине. Србија ће наставити да иде напред, без обзира на сву њихову агресију, јер истина и рад увек побеђују - поручила је Месаровић.