НАЈВИШЕ ЉУДИ ДОЋИ ЋЕ СА СТРАНЕ, НАЈАВЉУЈУ НАСИЉЕ Градоначелник Мићин о обележавању годишњице пада надстрешнице: Бићу на литургији у Саборној цркви, провешћемо дан у миру и молитви
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин гостујући на Пинку истакао је да се нада да сутра, 1. новембра, неће доћи до насиља
-За сада имам информације да ће доста људи доћи у Нови Сад. Оно што сам сазнао је да доста људи долази са стране и да је највећи капацитет приватног и хотелског смештаја заузет. Што значи да доста људи долази са стране. Неки позивају да се сутра деси насиље. Надам се да се овог пута то неће десити и да ћемо имати мирну шетњу грађана који ће одати почаст погинулима испод надстрешнице. Што се тиче мене и већине дела грађана, ја ћу провести у миру, моји сарадници и ја ћемо бити у Саборној цркви, биће са мном и председница Покрајинске владе. На тај начин ћемо ми обележити тај дан- навео је Мићин.
Он је нагласио да је то агресивна мањина.
- Четвртог новембра, када је уништена Градска кућа, неколико људи је злоупотребило окупљене. Након тога смо имали страшно насиље, када су умало линчовали Милоша Вучевића и људе који су били у просторијама странке. Исто тако када су испред Филозофског факултета носили велике шипке. Бојим се ових подстицаја да се деси насиље, да студенти нешто предузму. Неки од студената су злоупотребљени од стране других и они су инструмент да се на насилан начин сруши власт- истакао је градоначелник.
Мићин је навео да ће доста Новосађана сутра бити ван града, не желећи да осете блокаду читавог дана.
-Град је спреман на све, говорим о градским службама и полицији. Ми ћемо урадити све да обезбедимо безбедност грађана.
На тим скуповима нема насиља и увреда, додао је даље градоначелник о скуповима грађана против блокада.
-Ти скупови су уредно најављени. Ми морамо да процењујемо колико ће људи бити када блокадери праве скупове. Када се то десило то је био шок за све Новосађане. То никада нећемо заборавити, али хришћански је да опраштате и идете даље. То је већина грађана урадила. На улицама је 500 до 1.000 људи на раскрсницама који блокирају и изводе неке нехришћанске перформансе. Морамо да идемо даље.
Хвала председнику Србије и председнику СНС на указаном поверењу
Мићин је подсетио и на његов избор за првог човека Града, за који је навео да ничим није заслужио увреде.
-Као ни Милан Ђурић. Само сам позивао на дијалог, вређали су ме, упадали су у Градску кућу. Тачно видим како се расположење Новосађања мења. Ја шетам Новим Садом. Све што сам радио пре радим и сада. У 98 посто имам позитивне реакције. Било ми је јако тешко, али нема веће части бити градоначелник у граду у којем си рођен. Хвала председнику Србије и председнику СНС на указаном поверењу- казао је и додао:
-Бавио сам се само проблемима. Три месеца нисмо могли да усвојимо буџет. Докле год сам ту радићу на томе да кроз дијалог решавамо ствари и никада им се нећу повући.
Мићин је послао поруку грађанима, надајући се да ће сутра дан проћи мирно и достојанствено.
-Град је спреман за сваку ситуацију, заштитићемо градску и државну имовину, све грађане- поручио је.