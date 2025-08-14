clear sky
34°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЈТ позвало Новосађане да се придржавају закона!

„Наложена хитна идентификација свих лица“ ВУКОСАВЉЕВИЋ: У НОВОМ САДУ ТЕШКО НАРУШАВАЊЕ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, извршење више кривичних дела

14.08.2025. 18:19 18:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
снс
Фото: tanjug (Saška Drobnjak)

НОВИ САД: Овлашћени јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Рајко Вукосављевић, изјавио је да је у Новом Саду у току ноћи између 13. и 14. августа дошло до тешког нарушавања јавног реда и мира у непосредној близини просторија Српске напредне странке у улици Стражиловској и Булевар Ослобођења.

У току догађаја, насилни учесници јавних скупова су напали и повредили више десетина службених лица и грађана, уз значајно оштећење и уништење имовине правних и физичких лица, навео је Вукосављевић за Танјуг.
 

Он је рекао да је Више јавно тужилаштво у Новом Саду током ноћи, у сарадњи са Полицијском управом града, са посебном пажњом пратило и предузимало законом прописане и неопходне кривично-процесне радње у вези свих догађаја и дешавања у Новом Саду. 
 

До сада је утврђено да ови догађаји могу бити квалификовани као извршење више кривичних дела, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а и напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 Кривичног законика Републике Србије, истакао је Вукосављевић. 
 

Навео је да је у циљу утврђивања чињеничног стања и свих околности под којима су кривична дела учињена, Више јавно тужилаштво у Новом Саду наложило полицији да у складу са законом предузме све потребне радње и мере ради прикупљања и обезбеђивања доказа. 
 

Полицији је посебно наложено да се хитно и без изузетка изврши идентификација свих лица која су вршила насиље и у односу на која постоје основи сумње да су извршила кривична дела у циљу њиховог даљег кривичног гоњења, рекао је Вукосављевић. 
 

Додао је да Више јавно тужилаштво у Новом Саду позива све грађане да се придржавају закона и да не ремете јавни ред и мир. 
 

Посебно наглашавамо да се насиље неће толерисати и да ће се сваки вид насилног понашања процесуирати и санкционисати у складу са законом, истакао је Вукосављевић.
 

више јавно тужилаштво протест нереди јавни тужиоц
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВО СУ ХУЛИГАНИ БЛОКАДЕРИ НАОРУЖАНИ ЖЕЉОМ ДА УБИЈАЈУ И РАЗБИЈАЈУ Вучевић објавио снимак напада на просторије напредњака у Новом Саду ЕВО КАКО ЈЕ ТО ИЗГЛЕДАЛО (ВИДЕО)
милош

ОВО СУ ХУЛИГАНИ БЛОКАДЕРИ НАОРУЖАНИ ЖЕЉОМ ДА УБИЈАЈУ И РАЗБИЈАЈУ Вучевић објавио снимак напада на просторије напредњака у Новом Саду ЕВО КАКО ЈЕ ТО ИЗГЛЕДАЛО (ВИДЕО)

14.08.2025. 17:15 18:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај