ВЈТ позвало Новосађане да се придржавају закона!
„Наложена хитна идентификација свих лица“ ВУКОСАВЉЕВИЋ: У НОВОМ САДУ ТЕШКО НАРУШАВАЊЕ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, извршење више кривичних дела
НОВИ САД: Овлашћени јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Рајко Вукосављевић, изјавио је да је у Новом Саду у току ноћи између 13. и 14. августа дошло до тешког нарушавања јавног реда и мира у непосредној близини просторија Српске напредне странке у улици Стражиловској и Булевар Ослобођења.
У току догађаја, насилни учесници јавних скупова су напали и повредили више десетина службених лица и грађана, уз значајно оштећење и уништење имовине правних и физичких лица, навео је Вукосављевић за Танјуг.
Он је рекао да је Више јавно тужилаштво у Новом Саду током ноћи, у сарадњи са Полицијском управом града, са посебном пажњом пратило и предузимало законом прописане и неопходне кривично-процесне радње у вези свих догађаја и дешавања у Новом Саду.
До сада је утврђено да ови догађаји могу бити квалификовани као извршење више кривичних дела, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а и напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 Кривичног законика Републике Србије, истакао је Вукосављевић.
Навео је да је у циљу утврђивања чињеничног стања и свих околности под којима су кривична дела учињена, Више јавно тужилаштво у Новом Саду наложило полицији да у складу са законом предузме све потребне радње и мере ради прикупљања и обезбеђивања доказа.
Полицији је посебно наложено да се хитно и без изузетка изврши идентификација свих лица која су вршила насиље и у односу на која постоје основи сумње да су извршила кривична дела у циљу њиховог даљег кривичног гоњења, рекао је Вукосављевић.
Додао је да Више јавно тужилаштво у Новом Саду позива све грађане да се придржавају закона и да не ремете јавни ред и мир.
Посебно наглашавамо да се насиље неће толерисати и да ће се сваки вид насилног понашања процесуирати и санкционисати у складу са законом, истакао је Вукосављевић.