НАРОД НЕЋЕ ЕКОНОМСКОГ ЕГЗЕКУТОРА СРБИЈЕ Месаровић: Ђилас финансира проливање крви на улицама НЕЋЕМО ДОЗВОЛИТИ ДА УНИШТИ БУДУЋНОСТ ГРАЂАНА
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да драгану Ђиласу није довољно то што је опљачкао све док је био на власти, већ данас газдује онима који пале по Србији, нападају грађане и полицију и војску, разбијају и пале просторије СНС-а.
-Драган Ђилас, највећи политички лопов свих времена, пропали опозиционар и газда блокадера, он је нашао за сходно да некога позива на морал и професионализам?! То је све што он никада није имао – без морала, а свој „машински мозак“ користи за испумпавање народних пара из државе и упумпавање на своје личне рачуне! И сада видимо да Ђиласу није довољно то што је опљачкао све док је био на власти, већ данас газдује онима који пале по Србији, нападају грађане и полицију и војску, разбијају и пале просторије СНС-а - навела је Месаровић.
Месаровић је истакла да је томе лично сведочила у просторијама странке у Новом Саду, са председником Милошем Вучевићем, његовим сином и саборцима када су, како је рекла, фашисти хтели све да убију.
- Ваљда рачуна да ће му ти фашисти са фантомкама и марамама преко лица, који ноћима разбијају све пред собом, бити пречица за долазак на власт, јер не постоји други начин да се поново дочепа државних пара пошто на изборима једва добаци до цензуса. Народ га неће! Народ неће да се врати на власт Драган Ђилас, економски егзекутор Србије, лопов који је затварао фабрике, пола милиона људи оставио на ивици егзистенције, док је милионе упумпавао на своје банковне рачуне широм света. И сада тај исти хоће на власт крвавом пречицом, па финансира проливање крви на улицама наших градова - написала је Месаровић на Инстаграму.
Месаровић наводи да је Ђиласу мало 619 милиона евра, колико су његове фирме зарадиле док је он био на државним функцијама.
-Зафалило му милиона, па би поново да пљачка народне паре, да пустоши буџете који никад пунији нису били, захваљујући одговорној економској политици нашег председника Александра Вучића и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића. Навикао је он да уништава и пустоши све чега се дотакне. Али једно треба да зна Драган Ђилас и те његове разбијачке хорде – нећемо му препустити Србију, нити ћемо му дозволити да уништи будућност свим њеним грађанима! А што се лечења тиче – у случају Драгана Ђиласа клептоманија није само болест, већ карактерна особина и стање духа. Победиће Србија - поручила је Месаровић.