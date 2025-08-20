НАРОД СЕ ОКУПЉА ОД СЕВЕРА ДО ЈУГА ПРОТИВ БЛОКАДА Мирни скупови у 50 градова с јасном поруком: "ХОЋЕМО НОРМАЛАН ЖИВОТ"
Грађани су током јучерашњег дана масовно на друштвеним мрежама делили видео у коме су поручили дан желе нормалан живот, да хоће мир и живот без блокада које скоро 10 месеци заустављају даљи развој Србије.
У 50 места у нашој земљи вечерас ће се окупити грађани који су против блокада и који више неће да трпе насиље на улицама.
Грађани против блокада су позвали на мирну и достојанствену шетњу, без мржње, насиља и терора. И у Новом Саду се очекује мирно окупљање грађана, као и у престоници.
-Мислим да је то реакција обичног народа Србије на све што пролазимо претходних девет месеци. Чињеница да су нам блокаде одузеле најважније вредности, да нормално живимо, да можемо нормално да се крећемо, да планирамо будућност. Људи без лица, политика без политике, протервање, спаљивање, су нам угрозиле систем вредности. Грађани хоће нормалан живот, неће сукобе. Људи не желе инциденте, већ да им се врати нормалан живот- поручио је данас и лидер СНС Милош Вучевић.
Окупљања ће бити одржана у 44 јединице локалне самоуправе у Војводини, као и у 6 градова у централној Србији. Само нека од места где ће се показати воља грађана да после 10 месеци коначно почну да живе нормално и без блокада јесу Панчево, Суботица, Пазова, Лесковац, Пожаревац, Врање, Бор, Лозница.