НАСТАВЉА СЕ РАСПРАВА У СРПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ У фокусу измене Закона о јединственом бирачком списку и лекс специјалис за Генералштаб
Посланици Скупштине Србије настављају данас начелну обједињену расправу о свих осам тачака дневног реда друге седнице редовног јесењег заседања, међу којима су измене Закона о јединственом бирачком списку и лекс специјалис за зграду Генералштаба.
Током јучерашње расправе у Скупштини Србије своје ставове о том предложеном решењу изнели су посланици владајуће коалиције који су најавили подршку и оценили да је тај закон значајан за наставак европског пута Србије, као и да ће унапредити изборни процес.
Опозиција је критиковала измене Закона о јединственом бирачком списку тврдећи да оне неће суштински променити изборни процес те су изразили сумњу у искрену намеру власти да се изврши ревизија бирачког списка.
Посланици ће наставити расправу и о Предлогу закона о посебним поступцима ради реализације пројекта ревитализације и развоја локације у Београду између улица Кнеза Милоша, Масарикове, Бирчанинове и Ресавске.
Лекс специјалис о згради Генералштаба поднело 110 посланика
Реч је о лекс специјалису о згради Генералштаба Војске Србије, а предлог закона је поднело 110 народних посланика.
На дневном реду су и предлози закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, о изменама и допунама Закона о радном времену у друмско превозу и тахографима,о стављању на тржиште дрвета и дрвних производа.
Пред посланицима је и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Свете Луције о укидању виза за носиоце обичних пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Републике Бенин о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и сервисних пасоша и Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области безбедности и јавног реда између Владе Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје.
Посланици су јуче одлучили да ће о амандманима од прве до пете тачке расправљати одмах по завршеној начелној расправи.