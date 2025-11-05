clear sky
НАСТАВЉА СЕ РАСПРАВА У СРПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ У фокусу измене Закона о јединственом бирачком списку и лекс специјалис за Генералштаб

05.11.2025. 09:27 09:30
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
skupstina srbije dnevnik Ivana
Фото: Дневник/ И. Радоичић

Посланици Скупштине Србије настављају данас начелну обједињену расправу о свих осам тачака дневног реда друге седнице редовног јесењег заседања, међу којима су измене Закона о јединственом бирачком списку и лекс специјалис за зграду Генералштаба.

Током јучерашње расправе у Скупштини Србије своје ставове о том предложеном решењу изнели су посланици владајуће коалиције који су најавили подршку и оценили да је тај закон значајан за наставак европског пута Србије, као и да ће унапредити изборни процес.

Опозиција је критиковала измене Закона о јединственом бирачком списку тврдећи да оне неће суштински променити изборни процес те су изразили сумњу у искрену намеру власти да се изврши ревизија бирачког списка.

Посланици ће наставити расправу и о Предлогу закона о посебним поступцима ради реализације пројекта ревитализације и развоја локације у Београду између улица Кнеза Милоша, Масарикове, Бирчанинове и Ресавске.

Лекс специјалис о згради Генералштаба поднело 110 посланика

Реч је о лекс специјалису о згради Генералштаба Војске Србије, а предлог закона је поднело 110 народних посланика.

На дневном реду су и предлози закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, о изменама и допунама Закона о радном времену у друмско превозу и тахографима,о стављању на тржиште дрвета и дрвних производа.

Пред посланицима је и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Свете Луције о укидању виза за носиоце обичних пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Републике Бенин о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и сервисних пасоша и Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области безбедности и јавног реда између Владе Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје.

Посланици су јуче одлучили да ће о амандманима од прве до пете тачке расправљати одмах по завршеној начелној расправи.

 

скупштина србије Скупштина Србије бирачки списак генералштаб Генералштаб Војске Србије
Вести Политика
