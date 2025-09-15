НЕ ЗНАЈУ ОНИ КОЈИ ЈУРИШАЈУ ДА РУШЕ СВОЈ НАРОД И ДРЖАВУ! Моћна порука лидера СНС Вучевића из Гаџиног Хана: Устанак се једино може дићи против страног завојевача! Срећан вам празник, народе!
На свечаности поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, у Гаџином Хану, присутним званицама и грађанима обратио се Милош Вучевић, као изасланик председника Републике Србије.
Вучевић је нагласио да су се у дугом трајању онога што се може назвати људски род увек су се разликовале две групе људи- они који хоће да створе, сачувају и умноже, и они који хоће да поломе и сломе.
-Те две групе су контанта људског рода и народи и људи опредељивали су се за једну или другу опцију. Историја нас учи да су погрешни избори доводили до нестанка држава и народа. Понекад логика хаоса надвлада јер је лакше завести људе да мрзе него да воле. Опет је лакше критиковати. Да би се волело мора се бити надахнут, ипак то је компликовано, троши човека. Много је лакше гледати свој интерес, без интереса заједнице, судити прецима и држави. Лако је презирати, поготово себе, своје порекло. Много се лакше сруши кућа, а годинама гради. И увек по правилу, они који руше, то раде страсно. Они у себи не виде ману. Не знају они који јуришају да заправо руше свој народ и државу. Не могу да појме да народ и држава опстају само ако се повинујемо заједници. Само васпитање, образовање, вера, нас држе да останемо на путу светла, а не таме- истакао је у свом говору и додао:
-Данас се налазимо у Гаџином Хану, у Нишавском округу, да се загледамо у соколове очи Драгутина Матића. Данас се сећамо свих који су себе дали друштву. Захваљујући њима и ми данас постојимо. Данас смо се сабрали да се сећамо оних којих су на пре 107 година задужили, веровали и знали да једном беше српско царство, да беше свих милина од Грачанице до Ђурђевих ступова, и градова попут Бањске и Смедерева. Сви су наши преци били Драгутин Матић.
Он је нагласио да се устанак једино може дићи против страног завојевача и за слободу народа.
-Сваки устанак против свог народа је мржња, то је пораз свих народних идеала. Ту нема победника. Када се међусобно истребимо, тада ће по њима сванути нова зора света. Друштво у којем ће пола друштва бити лустрирано. нема већег греха од братоубиства. Нема револуције која није издала своју децу- речи су Вучевића.
Изасланик председника Србије навео је и да нас данашња свечаност учи да је предуслов слободе наша држава, вера и слога, да смо браћа и сестре те да је послушање једино избављење.
-Ко ту линију пређе, ништа од тога му није свето. Ми смо настали из крви и зноја Драгутина Матића. Срећан вам празник народе, живела Република Српска, живела наша отаџбина Република Србија!