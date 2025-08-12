НЕЋЕМО ВИШЕ ДА ЋУТИМО, НЕ МОГУ ДА НАМ ДИРАЈУ ДЕЦУ Месаровић: Бачулов износи лажи о Михаилу Вучевићу, дивном младићу из патријахалне породице СЕЈУ МРЖЊУ, ЖЕЛЕ ДА ДЕСТАБИЛИЗУЈУ ВОЈВОДИНУ И СРБИЈУ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић
-Бачулов се јуче поново огласио и изнео лажи на рачун Михаила Вучевића, Милошевог сина. Како је то рекао председник наше странке, чији сам поносни члан, дирају ли нам једно дете, дирали су нам сву децу. Ја немам деце, али су дирали мог брата и пријатеља, Михаила Вучевића. И то неко ко нема ни програм, ни идеологију нити идеју како да води Нови Сад. Јуче, у предвечерје сам објавила неке фотографије Бачулова, да виде грађани то лице зла и безчашћа, које износи такве лажи на рачун једног дивног, образованог, васитаног младића, господина Михаила Вучевића, из једне дивне, партијахалне породице - рекла је Месаровић.
Месаровић је истакла да ће сваки дан коментарисати све лажи које износи и Бачулов и њему слични.
-Сваки дан ћу коментарисати лажи Бачулова и њему сличних који сеју мржњи и желе да дестабилизују Војводину, који желе да изазову међунационалне сукобе. Сваки дан ћу коментарисати све што они раде, зато што покушавају да униште и Србију и Нови Сад, Војводину. И не могу више да нам дирају децу, нећемо им више ћутати. Немам своју децу, понављам, али дирали су мог брата и пријатеља Михаила - јасно је поручила Месаровић.