"НЕМА РАЗЛОГА ЗА РИТУАЛНИ ШТРАЈК, ШКОЛСКА ГОДИНА ТРЕБА ДА ПОЧНЕ СВЕЧАНО" Огласио се министар просвете Станковић: Нема зараде без рада
Министар просвете Дејан Вук Станковић изјавио је данас како очекује да ће нова школска година у септембру почети "нормално, свечано", оценивши да нема разлога ни за "ритуални штрајк" сваког првог јер се ради озбиљно на побољшању материјалног положаја просветара.
- Ако је до Министарства просвете, школска година треба да почне свечано, нормално јер је наша идеја да се образовни процес потпуно врати у школу без примеса политике - рекао је Станковић за ТВ Пинк.
Према његовим речима, прошла школска година "у најмању рука била тешка" и сада би "желео да се тај сценарио избегне".
"Нема зараде без рада"
Станковић је рекао и да заступа став да нема зараде без рада, додајући да је сваки наставник, професор и сарадник на било ком нивоу образовања потписао уговор са институцијом у којој ради.
- Ово је тржишна економија, ко не жели да ради може увек да да отказ и да тражи боље радно место - оценио је он и додао да Министарство може само да апелује у медијима, јер сем инспекција нема других механизама да се образовни процес не политизује.
- Наставни процес мора да тече независно од тога какав ко политички став има - рекао је Станковић.