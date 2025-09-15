„Невероватан резултат“ ВУЧИЋ ПОРУЧИО ИЗ ОСАКЕ: Већ 880.000 људи посетило павиљон Србије, очекујемо преко милион!
Александар Вучић изјавио је да је павиљон Србије на изложби Експо у Осаки до сада посетило 880.000 људи и истакао да је то невероватан резултат и за око 500.000 више него што је очекивано, као и да би до краја могли да достигнемо 1,1 милион посетилаца.
Наши бројеви су заиста добри. Дакле, до сада је тачно 880.000 посетилаца било у овом павиљону. У Осаки ми очекујемо да ћемо прећи 1.100.000, што је невероватно и за готово 500.000 више од очекивања. Ми смо очекивали 650.000, имаћемо преко 1.100.000 сваког дана. У врло малом ресторану или ресторанчићу имамо око 2.000 људи дневно. Укупно је наш простор 840 квадрата и један је од најекономичнијих и најлепше уређених, рекао је Вучић након обиласка павиљона Србије у оквиру обележавања Националног дана Србије на изложби Експо у Осаки.
Он је казао да су српски павиљон урадили наши архитекти.
Јакша Никодијевић, који је радио у Јапану много година, а сада ради и у Кини и у Београду. И, баш сам поносан на то како изгледа. Надам се да ћемо успети за наш Експо 2027. да направимо нешто што ће да буде модерно, иновативно, другачије и да привучемо огроман број људи, рекао је Вучић.
Захвалио је јапанским пријатељима на дивном дочеку и како је рекао на пожртвованости, на томе што примећују какав је успех српског павиљона.
И мислим да смо ово добро урадили. Уложили смо не мало за наше услове, али много мање од свих других, ако се не варам. Што се тиче односа цене и простора и свега другог, вероватно смо међу онима који су најмање уложили, а нисмо мало уложили. Тако да, верујем да је била добра промоција за Србију и поносан сам на све што смо овде у Осаки успели да урадимо, нагласио је Вучић.
Вучић је поручио данас на званичној церемонија представљања Националног дана Србије на изложби Експо у Осаки да је Србија мост између Истока и Запада.
Вучић посетио павиљон Јапана на изложби Експо у Осаки
Председник Србије Александар Вучић посетио је данас павиљон Јапана, у оквиру светске изложбе Експо 2025 у Осаки.
У обиласку са Вучићем били су и супруга председника Тамара Вучић, министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић, министар науке, технолошког развоја и иновација Бела Балинт, директор Канцеларије за ИТ и еуправу Михаило Јовановић и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж.
Јапан је земља домаћин, а њихов павиљон је дизајнирао биро Никкен Секкеи. Павиљон носи тему "Циклуси живота", што је симболично представљено кроз кружну форму направљену од домаћег јапанског дрвета.
Дизајн укључује традиционалне јапанске технике спојева и вишеслојну дрвену фасаду која филтрира светлост и ваздух.
Посетиоци могу да се крећу кроз спиралну секвенцу простора који одражавају природне циклусе и ритам, са циљем да изазову чулну везу са јапанским културним и еколошким наслеђем.
Српски павиљон - "Плутајућа шума"
Српски павиљон на овој светској изложби има назив "Плутајућа шума" и инспирисан је Великим ратним острвом, а концепт се бави темом одрживог живота и рециклаже.
Павиљон је познат по својој живој, зеленој фасади од 4.000 биљака, што га чини јединственим на изложби, а дизајниран је тако да одражава иновативност и потенцијал Србије.
Више од 95 одсто његових материјала је рециклабилно, а 80 одсто поново употребљиво у будућим пројектима.
Павиљон се простире на 930 квадратних метара и смештен је на западном улазу и Тргу Земље.
Унутрашњост павиљона представља приказ и значај игре, док се играло светлом како би се илустровали ефекти Теслиних изума.
Павиљон је подељен на неколико секција Учи и играј се, Играј и истражи, Уметност игре, Фер плеј, Играј, укључи се и повежи се, Разиграни умови, разиграна будућност, као и део посвећен изложби Експо 2027 Београд.
Посетиоци из целог света могли су да се упознају са српском историјом, традицијом и културом, од Винчанског периода, Немањића и Светог Саве до модерних времена и великана српске науке - Тесле, Пупина и Миланковића.
Велику пажњу привлаче и традиционална српска јела, а српски ресторан проглашен је за најбољи страни ресторан на светској изложби.
Србија је једина земља Западног Балкана која има самостални павиљон, а уједно је и један од најпосећенијих и до сада га је посетило више од 800.000 људи.
Иначе, светска изложба Експо 2025 званично је отворена 13. априла ове године на вештачком острву Јумешима у Осаки, под слоганом "Дизајнирање будућности за нашу планету".
Очекивања су да ће кроз централну тему манифестација представити најбоље начине и простор за заједничко промишљање будућности човечанства - приказати иновативна решења за друштвене, економске и еколошке изазове са којима се суочава свет данас и у будућности, а која ће побољшати квалитет живота кроз технологију, одрживост, здравље и благостање.
Експо Осака 2025 завршава се 13. октобра и према последњим подацима, до сада броји више од 20 милиона посетилаца.