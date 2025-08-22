”НЕЗАКОНИТА, ДИСКРИМИНАТОРСКА И АНТИСРПСКА ОДЛУКА КУРТИЈЕВОГ РЕЖИМА” Српска листа предала жалбу Изборном панелу на одлуку ЦИК
22.08.2025. 13:20 13:22
Коментари (0)
КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Српска листа предала је данас жалбу Изборном панелу за жалбе и представке у Приштини на одлуку Централне изборне комисије (ЦИК) о несертификовању, тј. забрани учешћа кандидата Српске листе на локалним изборима.
"Изборном панелу за жалбе и представке у Приштини предата је жалба Српске листе на незакониту, дискриминаторску и антисрпску одлуку Куртијевог режима о несертификовању, тј. забрани учешћа кандидата Српске листе на локалним изборима", наведено је у саопштењу Српске листе.
Додаје се да Српска листа очекује да Изборни панел за жалбе и представке поништи нелегалну Куртијеву одлуку и захтева да се огласе међународни представници и осуде кршење права српског народа.