НОВИ АМБАСАДОР ЕУ КОД ПРЕМИЈЕРА СРБИЈЕ Мацут пожелео добродошлицу фон Бекерату

20.08.2025. 18:30 18:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
мацут
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

БЕОГРАД: Председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут састао се данас са новим амбасадором Европске уније у Србији Андреасом фон Бекератом и пожелео му успешан рад током мандата у Београду и поздравио његов проактиван приступ од првог дана мандата и балансиране изјаве о актуелној ситуацији у Србији, нарочито осуду сваке врсте насиља, укључујући и нападе на просторије политичких странака.

Председник Владе истакао је да му је драго што дипломата тако богатог искуства преузима дужност шефа Делегације ЕУ, наводи се у саопштењу.

Мацут је шефа Делегације ЕУ у Србији позвао да узме учешће у ширем друштвеном дијалогу, као једином начину да се смире тензије и да се актуелна ситуација превазиђе.

macut
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Захваливши премијеру Мацуту на добродошлици, амбасадор Фон Бекерат је рекао да је Европска унија посвећена подршци Србији на путу ка пуноправном чланству у Унији. 

Он је подвукао да приступање ЕУ представља стварну прилику за Србију и у том контексту најавио да ће блиско сарађивати са свим релевантним актерима, како би се додатно унапредили реформска агенда и спровођење реформи у корист свих грађана.

Ђуро Мацут премијер Србије
