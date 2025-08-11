clear sky
11.08.2025.
Нови Сад
НОВОСАДСКИ НАПРЕДЊАЦИ РЕАГОВАЛИ: Осведочени лажов Миша Бачулов, који је хтео да поднесе кривичну пријаву против рођеног брата, гнусним лажима напада Михаила Вучевића

11.08.2025. 14:16 14:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: СНС

Градски одбор СНС огласио се након гнусних лажи које је Миша Бачулов пустио у етар о породици Милоша Вучевића.

Њихово саопштење преносимо у целости.

-Миша Бачулов, човек чију странку чине само он, супруга и кум, и човек који је патријарха Српске православне цркве називао најпогрднијим именима, и измишљао најодурније лажи о њему, који је био спреман да против свог рођеног брата поднесе кривичну пријаву, данас је по ко зна који пут беспризорно и гнусно напао породицу председника Српске напредне странке Милоша Вучевића.

Осведочени сплеткарош и лажов, Бачулов је измислио да је бацање фарбе на кућу његовог комшије, организовао Михаило Вучевић.
Свима је јасно да је у питању безочна лаж, какву могу да смисле само људи без морала. Бачулов је један од оних људи, који су јуче организовали насилнике да нападају и физички насрћу на грађане Новог Сада који су осликавали заставе Србије. Бачулов је део екипе која је јуче измислисла да је Милош Вучевић, био на Лиману, иако је у том тренутку био у Клиничком центру Србије, у посети код оперисаног министра Дарка Глишића. Бачулов је део екипе која напада туђе породице, и одлази пред њихове станове и куће да их узнемирава и да им прети, и која девет месеци напада институције, и загорчава живот свим грађанима Новог Сада.

Човек који се залаже да деца не иду у школе, који је физички насртао на полицију, који је учествовао у демолирању Градске куће, не уме и не може да уради ништа осим да клеветама и лажима напада боље од себе. Бачулов се нада да ће измиљшотинама о сину Милоша Вучевића стећи 5 минута славе на блокадерским телевизијама, које раде против интереса Србије. Али, неће им поћи за руком да сруше Србију. Нити ће им поћи за руком да блаћењем и гнусним лажима уплаше Милоша Вучевића и његову породицу.

Милош Вучевић ће наставити да се бори за развој Новог Сада и напредак Србије- стоји у саопштењу.

СНС
Вести Политика
