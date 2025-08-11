НОВОСАДСКИ НАПРЕДЊАЦИ РЕАГОВАЛИ: Осведочени лажов Миша Бачулов, који је хтео да поднесе кривичну пријаву против рођеног брата, гнусним лажима напада Михаила Вучевића
Градски одбор СНС огласио се након гнусних лажи које је Миша Бачулов пустио у етар о породици Милоша Вучевића.
Њихово саопштење преносимо у целости.
-Миша Бачулов, човек чију странку чине само он, супруга и кум, и човек који је патријарха Српске православне цркве називао најпогрднијим именима, и измишљао најодурније лажи о њему, који је био спреман да против свог рођеног брата поднесе кривичну пријаву, данас је по ко зна који пут беспризорно и гнусно напао породицу председника Српске напредне странке Милоша Вучевића.
Осведочени сплеткарош и лажов, Бачулов је измислио да је бацање фарбе на кућу његовог комшије, организовао Михаило Вучевић.
Свима је јасно да је у питању безочна лаж, какву могу да смисле само људи без морала. Бачулов је један од оних људи, који су јуче организовали насилнике да нападају и физички насрћу на грађане Новог Сада који су осликавали заставе Србије. Бачулов је део екипе која је јуче измислисла да је Милош Вучевић, био на Лиману, иако је у том тренутку био у Клиничком центру Србије, у посети код оперисаног министра Дарка Глишића. Бачулов је део екипе која напада туђе породице, и одлази пред њихове станове и куће да их узнемирава и да им прети, и која девет месеци напада институције, и загорчава живот свим грађанима Новог Сада.
Човек који се залаже да деца не иду у школе, који је физички насртао на полицију, који је учествовао у демолирању Градске куће, не уме и не може да уради ништа осим да клеветама и лажима напада боље од себе. Бачулов се нада да ће измиљшотинама о сину Милоша Вучевића стећи 5 минута славе на блокадерским телевизијама, које раде против интереса Србије. Али, неће им поћи за руком да сруше Србију. Нити ће им поћи за руком да блаћењем и гнусним лажима уплаше Милоша Вучевића и његову породицу.
Милош Вучевић ће наставити да се бори за развој Новог Сада и напредак Србије- стоји у саопштењу.