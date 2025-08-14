НОВОСАДСКИ НАПРЕДЊАЦИ РЕАГОВАЛИ ПОВОДОМ СИНОЋНИХ НАПАДА БЛОКАДЕРА: На делу чист тероризам, блокадери хоће да изазову грађански рат, ми настављамо да се боримо за мир, стабилност и развој
Ако су грађани имали било какве сумње, након синоћне ужасне акције насиља у којој су запаљене наше просторије и повређен велики број наших присталица, свима треба да буде јасно шта су стварне намере блокадера, зборова и опозиције - каже се у саопштењу новосадског одбора напредњака.
Нови Сад и цела Србија синоћ су сведочили акту најбруталнијег тероризма. Организоване и унапред припремљене групе, опремљене палицама, моткама, топовским ударима, дошле су с циљем и намером да нападну чланове наше странке, који су се окупили у својим просторијама. И сви морају да знају да нисмо ми дошли пред њихове просторије, већ они пред наше. И нисмо ми напали њих, пред њиховим просторијама, већ они нас у нашим. И сви морају да знају да нисмо ми спаљивали њихове просторије, већ они наше. И све што буду тврдили и рекли, биће бедни покушај избегавања одговорности за покушај изазивања опште опасности, и угрожавање безбедности грађана. Доказ да су имали терористички план је и чињеница да се јавно хвале како су успешно извели своју акцију - стоји у саопштењу.
Стравичне слике из Новог Сада, како кажу, морају шокирати све грађане Србије и међународну заједницу.
-Териористички ужас, ком смо сведочили представља потврду и доказ да блокадере не занимају институције, демократија, дијалог, унапређење друштва, избори. Њих занима да изазову грађански рат, и да се власти дочепају преко разбијених глава суграђана и сународника. Спаљивање наших просторија на Булевару ослобођења, у којима су седели људи, који мисле да се Србија и Нови Сад не развијају насиљем, већ радом и инвестицијама, представља јасно упозорење опозицији, блокадерима, студентима и зборовима да је последњи тренутак да политику вратимо у институције, и наду да могу да напусте пут мржње и одаберу пут разума. Да успоставимо дијалог. И да у конструктивној расправи, нађемо начин како да се сложимо око најосновнијих начела, да су мир, стабилност и безбедност свих грађана приоритет који нема алтернативу, као и да нико нема права да другима ускрати слободу мишљења, слободу говора, и друге политичке и демократске слободе и вредности. Држава ће имати снагу да се супротстави сваком покушају да се безбедан живот грађана и унапређење квалитета њиховог живота замене агонијом хаоса, тероризма и грађанског рата, који желите да изазовете - истичу новосадски напредњаци.
-Нисте нас уплашили! Ми ћемо наставити одлучно да се боримо за мир и стабилност. Никог нећемо нападати. Нити угрожавати. Ни пред чију кућу, нити просторије никад нисмо ишли и никад нечемо ићи. Никог нећемо ометати да се бави политиком како зна и уме. А добро знамо да нити знате, нити умете, да бисте Нови Сад и Србију опљачкали и уништили за мање од годину дана. Цела Србија би изгледала као што је синоћ изгледао Булевар ослобођења - стоји у саопштењу.