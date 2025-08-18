НС УЖИВО: Вође блокадара живе као милионери! "Мистерија Бермудског троугла"- три тачке, један циљ: новац!
Док су грађани Србије блокирани на путевима, вође блокада живе као милионери! И док Н1 и Нова С свакодневно пумпају причу о „херојима револуције“, истина је сасвим другачија – они живе у луксузу, шире бизнис и манипулишу масама. А све то под будним оком и медијским покрићем Н1 и Нове С, који их свакодневно приказују као „народне хероје“.
Штимац у Сплендиду – вођа револуције са 5 звездица
Владимир Штимац, бивши кошаркаш и самозвани опозиционар, скоро је боравио у елитном хотелу Сплендид у Бечићима, једном од најскупљих у Црној Гори, пише НС Уживо. Није му ово први луксузни излет – пре само месец дана, брчкао се у скупоценом ризорту у Грчкој. А из удобности лежаљке поручује: „Спискови постоје! Лустрација мора!“
Јаћимовић – милионер са блокаде
Миломир Јаћимовић, аутопревозник из Ђурђева, прави је пример како се „народни бунт“ претвара у лични бизнис. Представља се као прогоњена жртва, тражи помоћ, скупља донације – а заправо купи нове аутобусе, шири фирму и купује куће.
Врхунац преваре био је случај са „избушеним гумама“ – који се испоставио као чиста измишљотина. Полиција је открила да је за све био одговоран његов сопствени син, такође један од „блокадера“.
Циркус за сажаљење – а иза кулиса прорачуната манипулација.
Опет, ту се поставља кључно питање – ко Јаћимовићу плаћа гориво до Брисела, док студенти трче ултрамаратон? Ако се, како каже, аутобуси возе бесплатно, а донације покривају трошкове, одакле новац за нове аутобусе? За куће? За проширење бизниса?
Јер ако је све бесплатно и волонтира се за народ, ко покрива оно што реално кошта – гориво, регистрације, путарине, одржавање? Ако му, како се тврди, систем не дозвољава да ради, одакле средства за куповине које прави?
Блокадери терористи – пијуни у игри за профит
Док они стоје на улицама, блокирају факултете и ризикују будућност, њихове вође уживају у луксузу и богате се на њиховој борби.
Аутобуси пуни блокадера терориста
Недавно откриће додатно баца сенку на „хуманитарни рад“ Јаћимовића. Наиме, његовим аутобусима превезени су хулигани који су ломили по Новом Саду!
Уместо слободе и правде – насиље и хаос, организовани и подстакнути из сенке.
Н1 и Нова С – гласноговорници преваре
Трећи угао овог „троугла“ су Н1 и Нова С, који неуморно пумпају слику о „јуначкој борби“ и „потлаченом народу„, док заобилазе чињенице о луксузу, манипулацији и огромном новцу који се врти у позадини.
За њих, Штимац је херој, Јаћимовић борац, а сви који указују на истину – „режимски гласници“.
Истина је јасна – медијска машинерија пере стварност и пакује је у пропаганду!
Доловац на Малти, где је ту правда?
И док су у Србији нереди, ни државна тужитељка Загорка Доловац није присутна. Уместо да реагује на хаос, нереде и насиље – ужива на Малти!
Грађани чекају правду, а правосуђе – на одмору.
Штимац ужива у луксузу Сплендида, Јаћимовић гради каријеру међу новим аутобусима и квадратима, Доловац на Малти, док Н1 и НОВА С подижу тензије међу народом и то без кочница.
Бермудски троугао блокада – три тачке, један циљ: новац!
У овом „Бермудском троуглу“ српске блокаде, нестају чињенице, истина и правда – а појављују се луксуз, лаж и профит. Грађани су ти који плаћају цену.
Зашто „Бермудски троугао“?
Зато што је то симбол за опасност, манипулацију и нестанак истине. А ова афера носи све те облике – само у домаћој верзији, са луксузним хотелима, лажним борцима и телевизијским манипулацијама.