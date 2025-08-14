ОБЕЗБЕЂИВАЛИ ДОДЕЉЕНО ШТИЋЕНО ЛИЦЕ Гашић: "Кобре" су у Новом Саду биле на службеном задатку, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
Министар одбране Братислав Гашић је, одговарајући на објаву народног посланика Здравка Поноша, саопштио да су припадници Одреда Војне полиције специјалне намене "Кобре" синоћ у Новом Саду били на службеном задатку обезбеђења штићеног лица у складу са законом и да су њихови поступци, упркос очигледној животној угрожености, били уздржани и професионални.
"Захваљујући Поношу и њему сличнима, који непрестано у јавности позивају на насиље и подгревају мржњу, синоћ су се и догодили нереди у Новом Саду. Припадници јединице 'Кобре' нису чували просторије СНС-а, него особу која по закону има право на њихову физичку заштиту и којој је, према безбедносној процени, та заштита неопходна. Понош то врло добро зна, али као и обично, користи сваку прилику за прикупљање јефтиних политичких поена", изјавио је Гашић.
Сви припадници Војске Србије, нагласио је, укључујући и припаднике Одреда "Кобре" су патриоте и професионалци које дневна политика не занима, нити се њоме баве.
"Ти људи су, својевремено, по службеној дужности обезбеђивали и Поноша иако је многе од њих због тога било срамота. Жалосне смо сцене синоћ гледали - да хулигани разбијају главе нашим припадницима, који то ни на који начин нису испровоцирали. А бивши начелник Генералштаба то насиље над својим бившим колегама није осудио... Од човека његових моралних својстава се тако нешто не би могло ни очекивати", истакао је министар.
Гашић је оценио да је Војска Србије за време Поношевог мандата на челу Генералштаба уназађена и девастирана.
"Било је потребно више од деценије да се војска опорави од Поношеве 'реформе'. Његов легат су масовна принудна пензионисања најспособнијих официра, уништавање перспективне ратне технике, бедне плате и срамотан социјални статус... Захваљујући Александу Вучићу и огромном труду свих нас заједно, Војска Србије је данас озбиљна и савремена сила. У њој су, свидело се то Поношу или не, јасно дефинисани прописи и правила. Зна се ко командује, зна се ко одлучује. У нашој војсци политике нема, поготово не страначке политике. Само патриотизам и професионализам", подвукао је министар одбране Братислав Гашић.