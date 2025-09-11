”ОНИ НЕМАЈУ ВЛАДУ, НЕМАЈУ ПАРЛАМЕНТ” Петковић: Инсистирали смо на ЗСО, то је оквир за опстанак Срба, али Приштину то не интересује
БРИСЕЛ: Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је у Бриселу да је делегација Београда на свим састанцима током данашње рунде дијалога са делегацијом Пришине инсистирала на томе да мора одмах и хитно да дође до формирања Заједнице српских општина (ЗСО) и истакао да ЗСО представља оквир за опстанак српског народа на КиМ.
Петковић је у изјави новинарима након данашње рунде дијалога Београда и Приштине у Бриселу рекао да Приштину, међутим, не интересује ЗСО и да приштински преговарач Бесник Бисљими није желео да одговори на питање да ли прихвата европски нацрта статуста ЗСО.
"Уколико нема заједнице, поставља се питање опстанка српског народа на Косову и Метохији. Дакле, то је за нас сада већ хуманитарно питање зато што српски народ не може више да поднесе сав терор који трпи од Куртијеве полиције и Куртијевог режима. То сам отворено рекао и господину Бисљимију", истакао је Петковић.
Навео је да је на састанцима говорио и о страдању српског народа, о нападима на српске цркве, храмове, гробове.
"Заједница српских општина представља оквир за опстанак нашег народа и на томе ћемо инсистирати. Рекли смо да је предуслов сваког даљег разлога у смислу даљих корака да имамо ту заједницу на који чекамо пуних 12 година", истакао је Петковић.
Нагласио је да је и у трилатералном разговору инсистирао на ЗСО и на томе да се крене у конкретне разговоре за формирање статута.
"Видећете, Бисљими ће причати своју причу. Наравно, ово је била главна тема. То могу да потврде и господин Соренсен и тим који је био присутан ту. Дакле, када говоримо о Заједници српских општина, ја сам сада опет више пута поставио питање Бисљимију и то пред Соренсеном - да ли прихвата европски нацрт статута за формирање ЗСО и тражио сам од Соренсена да и он постави то питање јер мени није хтео да одговори", рекао је Петковић.
Истакао је да Приштина неће на то питање да одговори јер их ЗСО не интересује.
"И то сви треба добро да знају, на то упозорава председник Александар Вучић годинама. Јер оно што Курти жели јесте да протера српски народ на Косову и Метохиј", нагласио је Петковић.
Навео је да ће се званични Београд трудити да сачувати мир и наш народ и навео да то није лако јер су тешка времена.
Петковић је додао да су данас разговарали и о свему ономе кроз шта пролази Српска листа у смислу бројних опструкција по питању сада изборног процеса.
"Морамо да сачувамо српско јединство, морамо хладне главе да се боримо за наш народ и за оно што смо потписали и што смо договорили. То је једини начин да можемо да идемо напред и да се изборимо за нашу позицију", рекао је Петковић.
Истакао је да је разговарано и о питању несталих.
"Јасно смо рекли да смо апсолутно опредељени да се то питање реши, пре свега у корист породица које више од 20 година чекају пуну истину о страдању њихових најмилијих", навео је Петковић.
Нагласио је да је са делегацијом данас био и председник Комисије Владе Србије за нестала лица Вељко Одаловић, тако да је званични Београд сва питања у вези са том темом покренуо - како да се оформи заједничка комисија, на који начин она да ради, како да се утврде радна правила.
Петковић је додао да се Бисљимију није свидело што се говорило о ЗСО и да му се није свидело да се уопште данас разговара јер за три дана почиње изборна кампања пред локалне изборе на КиМ.
"Кад је изборна кампања, и Курти и Бислими беже од дијалога као ђаво од крста. Али и данас, кад су требали да се суздрже од једностраних потеза, којих је заиста много, готово на дневном нивоу, они су и данас ишли ка томе да пре свега обесмисле дијалог, јер су у Грачаници и у Штрпцу преузимали и затварали противправно, наравно, просторије које припадају држави Србији, односно српској пошти. То вам говори какав је однос тих људи према дијалогу. Говорили смо и о свим ухапшеним Србима који чаме у Куртијевим казаматима само због тога што носе српско име и презиме, само због тога што носе мајице са српским натписима, емблемима итд, које никога не вређају", рекао је Петковић.
Истакао је да би Приштина једино волела да нема српског народа на КиМ.
"Бисљими је дошао у Брисел, а ви заправо не знате више с ким разговарате јер они немају владу, немају парламент, дакле имају те одлуке њиховог такозваног уставног суда да су им сада све политичке активности стопиране, тако да се они сада врте у круг. И наравно Бислими је искористио овај долазак само како би представио да наводно учествује у дијалогу, али ту заправо никаквог суштинског разговора нема", навео је Петковић.
Нагласио је да ће званични Београд да одговори на сваки позив Соренсена јер је, како је истакао, дијалог једино место за решавање проблема и тражење компромисног решења.
"Али је проблем у другој страни која није спремна ни на какве разговоре и договоре", навео је Петковић и истакао да Приштина не жели формирање Заједнице српских општина.
Додао је да је покренуо и питање растављених породица, с обзиром на то да Курти протерује људе који раде у централној Србији а живе на Косову и Метохији.
Петковић је навео да су данашњи разговори трајали више од седам сати и да је имао тет-а-тет састанак са представником ЕУ Петером Соренсеном, а да је затим делегација Београда имала билатерални састанак са тимом Соренсена, након чега су уследили директни разговори Београда и Приштине.
Бисљими подржао блокадере у Београду, а неће да се бави страдањем Срба на КиМ
Петковић је изјавио у Бриселу да је приштински преговарач Бесник Бисљими током данашње рунде дијалога подржао блокадере у Београду и истакао да је то апсолутна срамота.
Петковић је, након данашње рунде дијалога, рекао новинарима да је тражио да се разговара о деескалацији и указао да је то да је то неопходно и да је то захтев и Европске уније од 3. јуна 2023. године.
"Био сам спреман да изложим план Београда за деескалацију. Бисљими наравно није желео томе да нити говори, нити то да слуша, него је на то рекао да прво ми треба да се побринемо за ситуацију у Београду и онда је најотвореније подржао блокадере који свих ових месеци нападају председника Александра Вучића и нашу државну политику. Тиме је јасно ставио до знања да подржава оне који би да на улицама смењују председника Александра Вучића и Владу Републике Србије са намером, сада се то и јасно видело у овом директном сусрету, да дођу вероватно они који би одмах признали тзв. независно Косово, пошто то никада неће добити од председника Александра Вучића и овог тима који је задужен за питање Косова и Метохије", истакао је Петковић.
Додао је да се Бисљими тиме бави а да неће да се бави страдањем српског народа у АП Косово и Метохија.
"Видите шта они раде. Они користе дијалог да би сада Бисљими мени говорио како подржава блокадере у Београду. То је срамота. То је апсолутно срамота", рекао је Петковић.
Петковић је рекао да је Бисљими данас одмах реаговао када је рекао да је Приштина окупирала север КиМ.
"Када сам рекао да су окупирали север КиМ, одмах је реаговао Бисљими - 'па како север је саставни део, како каже, 'наше земље' или шта већ прича. Онда сам рекао да то није тачно, јер ми имамо Устав наш, Резолуцију 1244 која то дефинише. Са друге стране, упозорио сам га да постоји Бриселски споразум, први споразум из 2013. године, који предвиђа да на северу КиМ може да буде само српска полиција, односно да буду представници српског народа или Срби у тој полицији, а не да буду Албанци. Значи, то мора да буде полиција која ће да одражава етничку структуру севера КиМ, што значи да већина, 98 одсто морају да буду Срби, а не Албанци, Каква је ситуација сада? И Албанци немају право са дугим цевима да иду на север КиМ", указао је Петковић.
Истакао је да ће Србија, без обзира на то, да чува мир и стабилност.
"Борићемо се, користићемо механизам дијалога да се изборимо за споразум јер нема другог, а не одустајемо ни милиметра од наших споразума и договора, пре свега мислећи на споразум из 2013. године. Дакле, могу ја да будем досадан, да се понављам сто пута - или ћемо да имамо ЗСО или не можемо да идемо даље, друго нема", нагласио је Петковић.
Навео је да се разговара и о формирању заједничке комисије за нестале.
"Та заједничка комисија је орган која треба да пружи подршку радној групи где је господин (Вељко) Одаловић, где је радна група кључни орган који решава питање несталих већ 20 година. Међутим, мора да се зна по каквим правилима функционишемо у радној групи. То све мора да се договори, све то мора да буде јасно", рекао је Петковић.
Додао је да је разговарано и о свим важним питањима као што је дневни живот на КиМ.
"Указивао сам на све оно што ради противправно косовска полиција, на који начин се приштинске институције обрачунавају са нашим народом. Тако да на Европској унији је сада да изврши додатни притисак на Приштину како би све ово стало. Не можете да се правите да је све у реду, да можемо да причамо о процесу нормализације на неки филозофски начин, а да притом неко конкретно не заустави Приштину на терену када је реч о малтретирању Срба. То мора да стане. Немогуће је више да српски народ буде жртва да се тако иживљава и Курти и његов режим", нагласио је Петковић.