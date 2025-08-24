ОПЕТ ЗАСТРАШИВАЊЕ СРБА НА КОСМЕТУ Српска листа: Хапшење Србина у Звечану још један у низу политичких прогона
КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Српска листа (СЛ) поручила је данас да хапшење Србина Љ.М. из Звечана под изговором његове наводне умешаности у напад на Кфор представља још један у низу политички мотивисаних прогона усмерених искључиво против српског народа на Косову и Метохији.
Позвала је међународну аједницу да прати такве процесе и спречи незаконите и политички мотивисане одлуке.
"Реч је о класичном примеру институционалног насиља, чији је једини циљ да се Срби застраше, деморалишу и протерају са својих вековних огњишта. Неоснована хапшења, приморавање да се склопи споразум о признавању дела и неоснованим кажњавањем наших сународника режим Аљбина Куртија наставља спровођење плана стварања етнички чистог Косова", истиче се у саопштењу СЛ.
СЛ упозорава да је ово "наставак организованог притиска на српски народ, у моменту када се очигледно тражи сваки повод да би Срби били проглашени кривцима и да би се Куртијева полицијска окупација и репресија оправдала".
"Позивамо међународну заједницу, пре свега представнике Кфора, ЕУ и УНМИК-а, да пажљиво прате све судске процесе који се воде против Срба, како би спречили незаконите и политички мотивисане одлуке које директно угрожавају опстанак српског народа на Косову и Метохији", поручили су из СЛ.
Србин Љ. М. ухапшен је раније данас на територији општине Звечан под сумњом да је наводно учествовао у нападу на војнике Кфора и полицију.
Према наводима тзв. специјалног тужилаштва у Приштини, Л. М. се сумњичи за кривична дела завера за вршење противуставних активности, угрожавање особа под међународном заштитом, учешће у маси која изврши кривично дело и хулиганизам, као и напад на службено лице.