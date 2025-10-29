УВРЕДЕ ПЉУШТАЛЕ НА СВЕ СТРАНЕ
ОПШТА СВАЂА МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА! Новосадски и београдски студенти у клинчу око 1. новембра, Београђани поручили "ДОСТА ЈЕ БИЛО УСТАШЕЊА"
Несугласице међу новосадским и београдским блокадерима прерасле у увреде, псовке и претње избацивањем.
Како сазнаје портал НС Уживо, преписка између студената блокадера из Новог Сада и њихових колега из Београда, претворила се у општи хаос.
Свађа је избила током договарања детаља у вези са комеморативним скупом 1. новембра. Према писању новосадског портала, београдски блокадери су оптужили новосадску екипу за ширење аутономашких порука, али и "усташење".
Како је наведено, новосадским блокадерима се замера организација, појединци који је предводе као и поруке које су планиране да се из Новог Сада пошаљу остатку Србије.
Кап која је прелила чашу била је, како новосадска екипа тврди „срамна одлука“ коју је изгласао такозвани Високи савет делегата (ВСД). Наиме, ВСД је донео одлуку да лица из „анкетне комисије“ не могу да буду говорници на скупу.
Услед ове одлуке, у затвореној Телеграм групи, дошло је до опште свађе између блокадера из два града.
