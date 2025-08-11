clear sky
34°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ОСЕЋАМ ОБАВЕЗУ ДА ЈАВНО РЕАГУЈЕМ" Пајкић се огласио поводом претњи упућених лидеру СНС: Свако ко познаје породицу Вучевић зна да су своје име и част градили деценијама

11.08.2025. 16:17 16:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Милош
Фото: Screenshot Instagram lavpajkic

Лав Пајкић, државни секретар у Министарству културе, огласио се поводом најновијих напада на Милоша Вучевића, истакавши да осећа обавезу да јавно реагује.

-Као неко ко годинама познаје Милоша Вучевића и ко је сведок његовог поштовања према сваком човеку, без обзира на политичко опредељење, осећам обавезу да јавно реагујем на срамне лажи које износи Миша Бачулов на рачун породице Вучевић. Човек који је у јавности постао познат по томе што је испуштао фекалије на зграду Градске куће у Новом Саду, данас се усуђује да без икаквог доказа, на најпримитивнији начин, оптужује Михаила Вучевића за уништавање приватне имовине- рекао је Пајкић и додао:

-То није ни критика, ни политички став – то је лична фрустрација кроз коју се пројављује мржња, насиље, лажи и увреде најогавнијег облика. Свако ко познаје породицу Вучевић зна да су своје име и част градили деценијама, искључиво кроз рад, поштење и одговорност према људима и граду у ком живе. Зато је сваки покушај да се такви људи оцрне не само удар на њих, већ и на вредности које заступају – а то су истина, поштовање и људско достојанство-

Пајкић истиче да ово није први пут да Бачулов покушава да гради своју препознатљивост на лажима и скандалима, али је овај пут прешао границу пристојности и елементарне људскости.

-Истина ће увек испливати, а ово је само још један од његових јефтиних и провидних покушаја да привуче пажњу, по цену туђе части и угледа- закључио је.

лав пајкић Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај