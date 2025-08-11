"ОСЕЋАМ ОБАВЕЗУ ДА ЈАВНО РЕАГУЈЕМ" Пајкић се огласио поводом претњи упућених лидеру СНС: Свако ко познаје породицу Вучевић зна да су своје име и част градили деценијама
Лав Пајкић, државни секретар у Министарству културе, огласио се поводом најновијих напада на Милоша Вучевића, истакавши да осећа обавезу да јавно реагује.
-Као неко ко годинама познаје Милоша Вучевића и ко је сведок његовог поштовања према сваком човеку, без обзира на политичко опредељење, осећам обавезу да јавно реагујем на срамне лажи које износи Миша Бачулов на рачун породице Вучевић. Човек који је у јавности постао познат по томе што је испуштао фекалије на зграду Градске куће у Новом Саду, данас се усуђује да без икаквог доказа, на најпримитивнији начин, оптужује Михаила Вучевића за уништавање приватне имовине- рекао је Пајкић и додао:
-То није ни критика, ни политички став – то је лична фрустрација кроз коју се пројављује мржња, насиље, лажи и увреде најогавнијег облика. Свако ко познаје породицу Вучевић зна да су своје име и част градили деценијама, искључиво кроз рад, поштење и одговорност према људима и граду у ком живе. Зато је сваки покушај да се такви људи оцрне не само удар на њих, већ и на вредности које заступају – а то су истина, поштовање и људско достојанство-
Пајкић истиче да ово није први пут да Бачулов покушава да гради своју препознатљивост на лажима и скандалима, али је овај пут прешао границу пристојности и елементарне људскости.
-Истина ће увек испливати, а ово је само још један од његових јефтиних и провидних покушаја да привуче пажњу, по цену туђе части и угледа- закључио је.