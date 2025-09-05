ОВАКО ИЗГЛЕДАЈУ ЊИХОВИ "МИРНИ ПРОТЕСТИ" Лидер СНС Вучевић реаговао на насиље блокадера на новосадским улицама: Никада овим фашистима нећемо предати нашу Србију!
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић огласио се поводом насиља блокадера на улицама Новог Сада и истакао да је наша отаџбина је слободарска, независна, мирна и стабилна.
-Овако изгледају њихови “мирни протести“! Шта би тек било да нису “мирни”? Грађани Србије виде да блокадери фашисти који им десет месеци загорчавају живот поново покушавају да изазову грађански рат. Напад на Филозофски факултет у Новом Саду, напади на полицију, мотке, каменице и димне бомбе, батинаши са црним капуљачама и маскама … Је л' то програм који нуде? Никада овим фашистима нећемо предати нашу Србију! Наша отаџбина је слободарска, независна, мирна и стабилна! Победићемо све који хоће да је униште- нагласио је Вучевић на друштвеној мрежи.