overcast clouds
22°C
06.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВАКО ИЗГЛЕДАЈУ ЊИХОВИ "МИРНИ ПРОТЕСТИ" Лидер СНС Вучевић реаговао на насиље блокадера на новосадским улицама: Никада овим фашистима нећемо предати нашу Србију!

05.09.2025. 22:55 23:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић огласио се поводом насиља блокадера на улицама Новог Сада и истакао да је наша отаџбина је слободарска, независна, мирна и стабилна.

-Овако изгледају њихови “мирни протести“! Шта би тек било да нису “мирни”? Грађани Србије виде да блокадери фашисти који им десет месеци загорчавају живот поново покушавају да изазову грађански рат. Напад на Филозофски факултет у Новом Саду, напади на полицију, мотке, каменице и димне бомбе, батинаши са црним капуљачама и маскама … Је л' то програм који нуде? Никада овим фашистима нећемо предати нашу Србију! Наша отаџбина је слободарска, независна, мирна и стабилна! Победићемо све који хоће да је униште- нагласио је Вучевић на друштвеној мрежи.

Милош Вучевић Нови Сад филозофски факултет нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај