clear sky
26°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВК НАЗВАО ТЕРОРИСТИЧКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ Казна: Шест месеци затвора или 3.000 евра

08.08.2025. 10:57 10:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: Дневник/Ф. Бакић/Приштина

ПРИШТИНА: У основном суду привремених институција у Приштини данас је одржано рочиште против помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију Игора Поповића, а тужилаштво је предложило да му буде изречена казна од шест месеци затвора која може да се преиначи у новчану у износу од 3.000 евра и забрана уласка на КиМ у трајању од две године.

Изрицање казне заказано је за данас у 14 часова, на основу постигнутог споразума о признању кривице. 

Специјално тужилаштво у Приштини саопштило је 5. августа да је подигло оптужницу против Поповића због наводног "изазивања раздора и нетрпељивости", након што је у Великој Хочи  код Ораховца, на обележавању годишњице страдања Срба ораховачког краја, тзв. ОВК назвао терористичком организацијом.

Поповић је ухапшен 18. јула на административном прелазу Брњак, а 20. јула му је основни суд привремених институција у Приштини одредио притвор до 30 дана.

косово и метохија овк
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај