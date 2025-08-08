ОВК НАЗВАО ТЕРОРИСТИЧКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ Казна: Шест месеци затвора или 3.000 евра
ПРИШТИНА: У основном суду привремених институција у Приштини данас је одржано рочиште против помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију Игора Поповића, а тужилаштво је предложило да му буде изречена казна од шест месеци затвора која може да се преиначи у новчану у износу од 3.000 евра и забрана уласка на КиМ у трајању од две године.
Изрицање казне заказано је за данас у 14 часова, на основу постигнутог споразума о признању кривице.
Специјално тужилаштво у Приштини саопштило је 5. августа да је подигло оптужницу против Поповића због наводног "изазивања раздора и нетрпељивости", након што је у Великој Хочи код Ораховца, на обележавању годишњице страдања Срба ораховачког краја, тзв. ОВК назвао терористичком организацијом.
Поповић је ухапшен 18. јула на административном прелазу Брњак, а 20. јула му је основни суд привремених институција у Приштини одредио притвор до 30 дана.