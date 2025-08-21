overcast clouds
У ПЛАНУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ГАЛЕРИЈА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ ПОКЛОН ЗБИРКА РАЈКА МАМУЗИЋА Покрајинска Влада финансира радове, председница Гојковић обишла Галерију

21.08.2025. 13:26 13:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
маја
Фото: Покрајинска влада

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић посетила је Галерију ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду и том приликом разговарала са в.д. директором Галерије Владимиром Врањковићем.

Током састанка, Врањковић је представио председници Гојковић идејно решење будућег изгледа зграде Галерије након планиране реконструкције, коју ће у потпуности финансирати Покрајинска влада.

Пројектом је, између осталог, обухваћена обнова фасаде, комплетна замена столарије, постављање новог паркета, реконструкција сувенирнице, изградња нових тоалета, као и успостављање кружног тока кретања у одређеним деловима зграде Галерије. Поред тога, у плану је и потпуна реконструкција изложбеног дела, који ће одговарати модерним галеријским стандардима.

Током посете, Гојковићева је, заједно са директором, обишла и ново двориште Галерије, где су завршени сви радови на уређењу и прилагођавању простора за одржавање културних догађаја.

Маја
Фото: Покрајинска влада

Председница је том приликом посетила и изложбу „Југословенска уметност у Сао Паулу (1953–1969)”, која је посвећена уметничким делима југословенских аутора која су представљана на Бијеналу у Сао Паулу као производ југословенске културне политике у формирању културних веза са земљама Јужне Америке током педесетих и шездесетих година 20. века.

Ова културна установа отворена је за јавност 1974. године.  Језгро поставке чини колекција уметничких дела коју је даровао колекционар Рајко Мамузић. Основни фонд Галеријe представља јединствен преглед српске уметности, настале у првим деценијама после Другог светског рата.

Посети је присуствовала и заменица  покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Јелена Добровић Бојановић. 

Маја Гојковић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
