ПОКРАЈИНА ДОНЕЛА ОДЛУКУ Основан Српски центар за стрип и анимацију у Новом Саду

24.09.2025. 12:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

На данашњој седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине донета је одлука о оснивању Српског центра за стрип и анимацију у Новом Саду.

Вршилац дужности директора Центра биће магистар уметности нових ликовних медија Милета Поштић - оснивач прве у региону Катедре за анимацију и визуелне ефекте на Академији уметности у Новом Саду.

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић истакла је значај оснивања Центра и навела да су стрип и анимација данас једна од најпопуларнијих грана уметности међу млађим људима.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

„Ова одлука је добра и иде у корак са временом. Ако је нешто добро, онда то треба подржати. Држава настоји да омогући уметницима у овој области да организовано раде и преносе своје знање младим људима“, рекла је председница Гојковић и додала да култура стрипова има значајну традицију у Србији и АП Војводини.

Гојковићева је изјавила да је привилегија што ће на челу Центра бити Поштић, родоначелник Катедре за стрип и анимацију у Србији, који има импресивну биографију рада у земљи и у иностранству у овој области.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Поштић је завршио Гимназију и Ликовну академију у Сједињеним Америчким Државама, а постдипломске студије у Енглеској. Предавао је анимацију на универзитетима у седам земаља на четири континента, држао радионице у иностранству, и излагао самостално у Берлину, Токију, Сеулу, Јоханесбургу и Љубљани. Оснивач је два креативна студија и културног стецишта Новосађана „Изба“.

Формирање нове установе културе има за циљ развој и подстицање савременог културног и уметничког стваралаштва и креативних индустрија у областима стрипа и дигиталне анимације у Војводини и Србији, а међу кључним разлозима за оснивање су и унапређење професионалних стандарда и знања у овим областима, као и промоција иновативности и креативности у њима.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Српски центар за стрип и анимацију обухватиће широк спектар дисциплина које представљају значајан културни, образовни и економски потенцијал - дизајн, визуелни развој, арт-дирекција, аниматика, концепт-арт, гејм-арт и друге облике савремених креативних индустрија, а биће организоване и едукације за младе између 15 и 25 година, које ће водити стручњаци из земље и иностранства.

У оквиру међународне сарадње, Центар ће активно сарађивати са земљама светским лидерима у овој области, као што су Француска, Јапан, Јужна Кореја, Белгија и друге.

Седиште Центра биће у новосадском Креативном дистрикту, у некадашњој Кинеској четврти.

Покрајинска влада Маја Гојковић
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Пише:
Дневник
