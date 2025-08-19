”ПОЛИЦИЈА НИКОГА НЕ НАПАДА” Дачић: МУП не крије ништа, позивам све да објављују проверене информације
БЕОГРАД: Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је данас да МУП и полиција не крију ништа у свом поступању.
Дачић је, поводом захтева проширеног Ректорског колегијума Врховном јавном тужилаштву да се утврди истина о поступању полиције у згради Владе Србије 15. августа, истакао да МУП реагује када су неистине у питању и додао да је таквих нестина било на десетине од почетка скупова блокадера.
"Ми не кријемо ништа. По саопштењу полиције која је известила истог дана, Николина Синђелић је заједно са још петоро људи око 23 сата 14. августа на углу улица Кнеза Милоша и Немањине учествовала у незаконитом окупљању, а та група је гађала полицијске службеника, зграду Владе. Полиција је увела у зграду Владе како би сачекали службено возило и превезли их у Стари град на даље поступање зато сто би на улици били изложени нападу од стране учесника у блокади", навео је Дачић.
Додао је да је код Николине Синђелић пронађена бакља, да је група око 1.30 часова доведена у МУП Стари град и одмах је контакиран дежурни тужилац ВЈТ који се изјаснио да има елемената да се поднесу прекршајне пријаве против свих.
Дачић је навео да је Синђелић је око 3.00 сата пуштена из станице и истакао да није било примене средстава принуде, везивања, вређања или било каквог малтретирања.
"Све је било споведено у складу са законом. Није било примедби на поступање полиције, нити је она достављена, нити изречена припадницима полиције који су узимали изјаве, нити је служби унутрашње контроле достављена икаква примедба, представка на понашање полиције у том случају", рекао је Дачић.
Он је позвао све да објављују проверене информације и нагласио да МУП ништа не крије.
''Наравно, ми ништа не кријемо. Ако има злоупотреба овлашћења, ако има прекорачења овлашћења, служба унутрашње контроле због тога постоји. Ми смо већ покренули поступке самоиницијативно по свим питањима, иако нема никаквих званичних захтева за то'', истакао је Дачић.
Додао је да од тужилаштва нису добили никакав захтев нити од лица која су, како је рекао, износила у јавности примедбе на поступање полиције.
''Ми осуђујемо сваку могућу злоупотребу и прекорачење овлашћења и све ће то до танчина бити испитано'', навео је Дачић.
Он је потисницима писма поводом случаја Николине Синђелић поставио питање шта је са 137 полицајаца који су повређени на протестима у протеклих неколико дана и зашто и њих нису споменули у писму.
''О каквој бруталности полиције неко може да говори ако је повређено 137 полицајаца за четири дана? У питању су повреде руку, ногу, главе. Повређују се чак полицајци који имају и заштитну опрему. Још једном понављам, ако се утврди да је било злоупотребе или прекорачења овлашћења, зна се како се у полицији тим поводом поступа'', рекао је Дачић.
Поновио је да полиција самоиницијативно поступа по тим питањима и да до сада нико то није тражио, нити тужилаштво, нити они који су у медијима о томе говорили, а нису пријавили полицији.
''Шта мислите како се осећа полицајац када по четврти пут хапси онога који га је пре три дана погодио каменом у главу и који је пуштен од стране тужилаштва или суда?'', упитао је Дачић.
Он је навео да је од 1. новембра прошле године било 23.373 јавна скупа који, како је рекао, у 99 одсто случајева нису били пријављени и који су били незаконити према Закону о јавном окупљању.
Дачић је додао да је било 12.082 блокаде саобраћаја и да је полиција чинила све да обезбеди оне који полицајце данас гађају камењем и ломе им руке, ноге и главе.
''Полиција је поднела више пријава против оних који су нападали или било шта рекли неком студенту или блокадеру, демонстранту, него у обрнутом смеру. За уништење 200 и нешто трактора било је четири-пет пријава. А да ли неко сноси одговорност за то што се данас брутално нападају полицајци?'', упитао је Дачић.
Нагласио је да полиција поступа у складу са законом, а да напади на полицију доводе до интервенције полиције.
''Ако нема напада, нема интервенција. Неко жели са намером да нападне полицију. Не може да се избегне одговорност од потписника овог писма и за то, јер они су дали 'зелено светло'", рекао је Дачић.
Полиција ако је нападнута брани се принудном самоодбраном
Дачић је поручио је да полиција никога не напада, али да се у случајевима када је нападнута брани принудном самоодбраном и додао да уколико међу полицајцима има оних који су прекорачили овлашћења, они ће бити и процесуирани.
Дачић је истакао током обраћања у Палати Србије да нико не сме да малтретира и бије полицију истичући да је то напад на државу и да онај од полицајаца за кога се покаже и докаже да је прекорачио овлашћења и да је крив, неће само изгубити службу.
Упитао је ко је одговоран за повреде полицајаца и истакао да полиције нема на улици, не би имао ко да обезбеђује јавни ред и мир и избио би грађански рат.
"Можда међу полицајцима има оних који подржавају ове који излазе на улицу, али су на свом радном месту", рекао је Дачић и додао да је приступ полиције увек био исти.
"Мислите да се полицајци радују да некога батинају, па немојте да сте смешни, сваки полицајац и њихове породице, моле Бога ујутру да дан протекне мирно. Ово не доприноси никоме, ни полицији, ни држави, а мислим и да свим блокадерима штети", рекао је Дачић.
Позвао је све да одвоје полицију од политике и поручио да ће полиција изаћи и вечерас на улице да обезбеђује јавни ред и мир на улици, утакмици, на граници...
Према његовим речима, полиција, нити Министарство унутрашњих послова ништа не крију.
"Ако је неко крив, тај ће у затвор, али не износите неистине, обратите се надлежним органима", поручио је појединим медијима.
У том контексту навео је да је пре два дана сате провео тражећи ко је тај који је повређен у Ваљеву, а за којег су поједини медији пренели да је дете које је умрло.
"Рекли су да је у исто време доведен један који се повредио, звали смо и породицу да питамо како се повредио и знате како - пао са мердевина. Директор полиције питао је лично пацијенте како су и како се осећају. То је исто као што су покушали да злоупотребе самоубиство једног дечка. Молим вас, треба да постоје неке границе", поручио је Дачић.
Још једном је позвао све да допринесу да се смири ситуација, а не да чине кривична дела.
Опет је истакао да полиција нема шта да крије и додао да је полиција та која је нападнута.
"Полиција је брутално нападнута, она никога не напада, ако је неко нападне одговара принудном самоодбраном", закључио је Дачић.