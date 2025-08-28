ПОЛИТИЧАРИ У АУСТРИЈИ ПРОТИВ СРБИЈЕ На посебном семинару у Алпбаху води се кампања за рушење земље
У аустријском градићу Алпбах, у покрајини Тирол, одржана је трибина под бомбастичним називом „Пумпај! Протест као откуцај срца демократије“, која се показала као још једна у низу политичких офанзива против Србије.
У центру збивања двојац од раније познат јавности у Србији, Михаел Брандштетер и Беате Мајнл Рајзингер, аустријски политичари из странке НЕОС, познати, како преноси НС уживо, по антисрпским ставовима, претњама Републици Српској и отвореном залагању за рушење државе Србије.
Брандштетер, омиљени, преноси НС уживо, гост на Н1 и редован извођач европских предавања о „владавини права“, поручио је да „ЕУ мора да појача притисак на режим у Београду“. Његова партијска колегиница Мајнл Рајзингер, министарка дипломатије Аустрије позната, преноси НС уживо, по томе што се годинама меша у унутрашња питања Србије, све је то надгледала са стране као политички тутор.
На тој сцени, ректор Универзитета у Београду Владан Ђокић статирао је без иједне речи у одбрану институције коју води. Седео је као немо одобрење док аустријски политички профитери клевећу земљу из које долази.
У улози „студента“ појавио се Срђан Хромиш, адвокатски приправник у канцеларији која заступа Маринику Тепић.
Догађај је, преноси НС уживо, додатно осрамотила и Вјоса Османи, председница лажне државе Косово, која се у улози ментора обраћала „српским студентима“ и саветовала их како да се боре против сопствене земље, под будним оком својих бечких спонзора.
Поглед редакције портала Српски угао
Кад аустријанци са колонијалним амбицијама организују скуп где је тема Србија, а „наши људи“ седе, климају главом и ћуте, то није дијалог, већ план за разбијање државе.
српски.угао