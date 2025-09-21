ПОНОВО НА УДАРУ СРБИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ Каменован аутобус са ходочасницима у јужном делу Косовске Митровице
Члан Председништва Српске листе Милан Радојевић саопштио је да је данас у јужном делу Косовске Митровице каменован аутобус са ходочасницима који су, на велики православни празник, обилазили манастире и одлучили да посете храм Светог Саве у јужном делу града.
"Очигледно је да како се ближи крај режиму у Приштини, притисак и терор над Србима постају све већи. Међународна заједница је неми сведок ових дешавања. Очекујемо хитну реакцију и од КФОР-а, ЕУЛЕКС-а и осталих међународних фактора — заштиту права на слободу кретања, говора и вероисповести. Тражимо заштиту права на живот", поручио је.
Радојевић је у објави на Инстаграму нагласио да је скандалозно то што се овај напад десио у присуству косовске полиције, која није успела да спречи напад.
Истакао је да то што је нападач ухапшен није довољно, и да је потребно да он буде кажњен јер је то једини начин да се слични напади спрече у будућности.
Навео је и да овај напад показује да се наставља се утркивање ко ће више штете нанети Србима на Косову и Метохији, што је, како је навео, директна последица антисрпске кампање одлазећег режима у Приштини.
Додао је да је данашњи напад на ходочаснике, који су у миру дошли да посете своје светиње, још је један у низу напада и притисака на Србе на Косову и Метохији и да су затварање институција, отимање имовине, хапшење малолетника због ношења мајица само део тешке свакодневнице коју Срби живе на Косову и Метохији.