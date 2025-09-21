clear sky
21°C
21.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОНОВО НА УДАРУ СРБИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ Каменован аутобус са ходочасницима у јужном делу Косовске Митровице

21.09.2025. 21:45 21:52
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Ф. Бакић/Косовска Митровица

Члан Председништва Српске листе Милан Радојевић саопштио је да је данас у јужном делу Косовске Митровице каменован аутобус са ходочасницима који су, на велики православни празник, обилазили манастире и одлучили да посете храм Светог Саве у јужном делу града.

"Очигледно је да како се ближи крај режиму у Приштини, притисак и терор над Србима постају све већи. Међународна заједница је неми сведок ових дешавања. Очекујемо хитну реакцију и од КФОР-а, ЕУЛЕКС-а и осталих међународних фактора — заштиту права на слободу кретања, говора и вероисповести. Тражимо заштиту права на живот", поручио је.

Радојевић је у објави на Инстаграму нагласио да је скандалозно то што се овај напад десио у присуству косовске полиције, која није успела да спречи напад.

Истакао је да то што је нападач ухапшен није довољно, и да је потребно да он буде кажњен јер је то једини начин да се слични напади спрече у будућности.

Навео је и да овај напад показује да се наставља се утркивање ко ће више штете нанети Србима на Косову и Метохији, што је, како је навео, директна последица антисрпске кампање одлазећег режима у Приштини.

Додао је да је данашњи напад на ходочаснике, који су у миру дошли да посете своје светиње, још је један у низу напада и притисака на Србе на Косову и Метохији и да су затварање институција, отимање имовине, хапшење малолетника због ношења мајица само део тешке свакодневнице коју Срби живе на Косову и Метохији.

косовска митровица каменован аутобус
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВИ УДАР СРБЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: Куртијева полиција упала у ПИО и РФЗО у Косовској Митровици"

НОВИ УДАР СРБЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: Куртијева полиција упала у ПИО и РФЗО у Косовској Митровици"

12.09.2025. 12:47 12:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) АУТОБУС ИЗ СРБИЈЕ КАМЕНОВАН У ГРЧКОЈ! Повређена два путника и возач
напад

(ВИДЕО) АУТОБУС ИЗ СРБИЈЕ КАМЕНОВАН У ГРЧКОЈ! Повређена два путника и возач

21.08.2025. 08:59 09:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај