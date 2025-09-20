clear sky
30°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ПОСЛАТА ЈЕ ЈАСНА ПОРУКА ДА СРБИЈА ИМА СНАЖНУ ВОЈСКУ" Министарка Месаровић о величанственом приказу војника: Политика Александра Вучића и Милоша Вучевића је данас гарант мира!

20.09.2025. 14:11 14:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је након војне параде "Снага јединства" да је ово дан за понос свих грађана Србије када је послата порука јединства, снаге и одлучности.

Величанствена војна парада „Снага јединства“, у част Дана српског јединства, слободе и националне заставе!

Поносна сам што сам присуствовала овом историјском догађају на којем је више од 10.000 учесника, уз 2.500 јединица наоружања и опреме, преко 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката, показало снагу, дисциплину и савремене капацитете наше Војске Србије.

Послата је јасна порука да Србија има снажну Војску која улива сигурност и веру у будућност. Под вођством председника Александра Вучића, Србија је постала земља која чува своју слободу, национални понос и углед у свету!

Доследно пратимо политику нашег председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, који је као министар одбране дао значајан допринос модернизацији и јачању капацитета Војске Србије, што је настављено и данас. Таква политика данас је гарант мира, стабилности и сигурне и просперитетне будућности.

Ово је дан за понос свих грађана Србије – дан када смо заједно послали поруку јединства, снаге и одлучности- огласила се министарка привреде на свом званичном Инстаграм налогу.

адријана месаровић војна парада
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај