"ПОСЛАТА ЈЕ ЈАСНА ПОРУКА ДА СРБИЈА ИМА СНАЖНУ ВОЈСКУ" Министарка Месаровић о величанственом приказу војника: Политика Александра Вучића и Милоша Вучевића је данас гарант мира!
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је након војне параде "Снага јединства" да је ово дан за понос свих грађана Србије када је послата порука јединства, снаге и одлучности.
Величанствена војна парада „Снага јединства“, у част Дана српског јединства, слободе и националне заставе!
Поносна сам што сам присуствовала овом историјском догађају на којем је више од 10.000 учесника, уз 2.500 јединица наоружања и опреме, преко 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката, показало снагу, дисциплину и савремене капацитете наше Војске Србије.
Послата је јасна порука да Србија има снажну Војску која улива сигурност и веру у будућност. Под вођством председника Александра Вучића, Србија је постала земља која чува своју слободу, национални понос и углед у свету!
Доследно пратимо политику нашег председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, који је као министар одбране дао значајан допринос модернизацији и јачању капацитета Војске Србије, што је настављено и данас. Таква политика данас је гарант мира, стабилности и сигурне и просперитетне будућности.
Ово је дан за понос свих грађана Србије – дан када смо заједно послали поруку јединства, снаге и одлучности- огласила се министарка привреде на свом званичном Инстаграм налогу.