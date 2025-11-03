ПОШТО НЕ МОГУ ДА ПОБЕДЕ НА ИЗБОРИМА, ИГРАЈУ СЕ ЖИВОТИМА ТУЂЕ ДЕЦЕ И ГРАЂАНИМА: Вучевићева порука Тадићу која трује је брутална! Одговорио је и Мили Пајић
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић рекао је гостујући на Пинк телевизији да блокадери не могу да победе на изборима зе се играју животима туђе деце и грађанима.
-Неће се ти момци и девојке померити из Пионирског парка због блокадера. То су храбри и одважни људи. Оно што је скандалозно је да неко оправдава нападача, а не да брани жртву. Није само српска појава, код нас је екстремни облик, јер смо ми очигледно огледно поље. Али, председник је добро вукао потезе и знао како да сачува државу и све грађане. Чувајући државу чувао је и блокадере. У држави Србији видели сте трпељивост. Борис Тадић је био председник државе осам година. Он навија да се држава распадне. Ти си требао да будеш неко ко је фактор стабилности. Твоја одговорност је велика. Невероватно да неко ко је био председник Србије изговара овакве ствари. Он такве ствари изговара из салонског стана или можда из иностарнства, а туђу децу ставља. Можете мислити срећу у региону када виде овакве ствари. И све иде из њихове политичке импотентности. Пошто не могу да победе на изборима играју се животима туђе деце и грађанима. Него да нам Мила Пајић или Хрватска одговори, пошто су у Шенген зони, како је могуће да толико дуго борави у Хрватској? Пошто ђаци и радници из два села, Визић и Раштин, морају да пролазе кроз Илок, а мери им се сваки улазак у Илок као улазак у Шенген. Имамо проблем како ће да иду у школу. А како ту децу не ослободе проласка кроз малогранични потез, а Мила Пајић и бегунци могу да буду осам месеци? Имамо проблем и са возачима аутобуса. Она може да буде у Хрватској. Она брине о Србији. Немој да бринеш о Србији, да си ти бринула о Србији, Србије не би било - рекао је Вучевић.
-Увек је мета напада СПЦ, Војска Србије, ћирилица, наша историја. Александра Вучића руше да би срушили Србију. Динко Грухоњић је експонент политике која треба да протера Србију из Војводине. шокантно је како човек који има такве ставове буде професор на државном универзитету. Али такве имате и професоре блокадере у школама и гимназијама. То вам је декодирање нације. Невероватно је да неко са обележјима православног хришћанства напада полицију, да би Динко Грухоњић ушао на факултет, а на 200 метара од тог места треба да буде православни храм посвећен жртвама рације. Као и онај у Мрчајевцима који вређа народ са Косова и Метохије. У стомаку ми је књучало. То нећете видети код неких народа. Када сте блокадер и вршите насиље, судија вас пусти. Они су нам ишли на куће, покушали да нам убију, спале. То је невероватно људи, двоструки аршини у тужилаштву. Већина тих судија и тужилаца блокадера су бирани за време ове власти. Толико о тиранији. Има смењених, мора да буде смењених и мора да се отвори питање даљег уређења правосудног система ако хоћемо да чувамо државу - рекао је Вучевић.