"ПОШТУЈЕМ СВЕ НАЦИОНАЛНОСТИ, ХИМНЕ, ЗАСТАВЕ, АЛИ СВОЈУ НЕ ДАМ" Министарка Месаровић о фабрању српских застава у Новом Саду: Они су против Србије, а ја је носим у срцу
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић нагласила је данас да је с поносом јуче била у свом родном граду, Новом Саду, са својим саборцима, страначким колегама и дивним суграђанима вратила српску заставу тамо где јој је место.
-Поносна сам на српску заставу, за мене је светиња, СПЦ је светиња. Неко се противи да се на месту страдања, као споменик изгради српска православна црква. За мене то могу само србомрсци, фашисти. Они хоће да дестабилизују Војводину. Прокоментарисала бих тамо да су они против Србије. Ја сам рођена Новосађанка, Војвођанка, Српкиња, али поштујем све друге националне мањине, вероисповести, заставе, химне, али своју не дам. Носим је у срцу. Нећемо им дати Србију, да кроз покушаје обојене револуције сруше Србију. Србија ће ићи напред и победити све насилнике и оне који сеју мржњу. Косово је Србија, Војводина је Србија! То им поручујем и са овог места- навела је министарка.