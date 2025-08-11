clear sky
32°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ПОШТУЈЕМ СВЕ НАЦИОНАЛНОСТИ, ХИМНЕ, ЗАСТАВЕ, АЛИ СВОЈУ НЕ ДАМ" Министарка Месаровић о фабрању српских застава у Новом Саду: Они су против Србије, а ја је носим у срцу

11.08.2025. 12:49 12:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
адријана
Фото: Ministarstvo privrede

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић нагласила је данас да је с поносом јуче била у свом родном граду, Новом Саду, са својим саборцима, страначким колегама и дивним суграђанима вратила српску заставу тамо где јој је место.

-Поносна сам на српску заставу, за мене је светиња, СПЦ је светиња. Неко се противи да се на месту страдања, као споменик изгради српска православна црква. За мене то могу само србомрсци, фашисти. Они хоће да дестабилизују Војводину. Прокоментарисала бих тамо да су они против Србије. Ја сам рођена Новосађанка, Војвођанка, Српкиња, али поштујем све друге националне мањине, вероисповести, заставе, химне, али своју не дам. Носим је у срцу. Нећемо им дати Србију, да кроз покушаје обојене револуције сруше Србију. Србија ће ићи напред и победити све насилнике и оне који сеју мржњу. Косово је Србија, Војводина је Србија! То им поручујем и са овог места- навела је министарка. 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај