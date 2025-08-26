ПОВАМПИРЕНИ СЕПАРАТИЗАМ НА ДЕЛУ Вучевић оштро реаговао на напад на студента Балаћа и његову породицу "Србија ће одговорити на све изазове и победити""
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић оштро је осудио напад на студента Владимира Балаћа и његову породицу поручивши да никакви зборови, фашисти и сепаратисти неће владати Србијом.
-Оно што смо данас видели да се догодило, односно, да је написано на кући Владе Балаћа и његове породицеу Футогу је потврда да се, нажалост, обистињују не тако добре прогнозе везане за дешавања у северном делу Србије, у Војводини. Након велике трагедије која се догодила 1. новембра у Новом Саду повампирили су се сви они који су маштали и сањали и који све чине да отцепе тај део Србије. Да Војводина не буде оно што је од самог оснивања, део нашег бића, нешто што је нераскидиво везано са својом матицом и отаџбином. Сваку несрећу користе да нам забију нож у леђа, врше сегрегацију, поделе. Хоће да нас посвађају, хоће да суштински истерају, протерају, део људи који им политички не одговарају, који су неприхватљиви због свог порекла, због својих ставова, непоколебљивости, због тога што не желе да им се додворавају . рекао је Вучевић.
Вучевић је истакао да ти људи који данас претендују да су носиоци демократије и бољег друштва, суштински потиру и демократију и прилику да се наше друштво развија.
-Као што су прошле наше просторије у Стражиловској улици, на Булевару ослобођења, у Косовској улици у Новом Саду, Ваљеву, Београду и другим местима, тако би прошли и наши други градови. Баш као што је горео простор на Булевару ослобођења, буквално би спалили град Нови Сад када би се дочепали власти и када би управљали нашим животима. Очигледно, за њих, немали број грађана не може остати у својим кућама, него би их протерали и захтевали да напусте своје домове. Србија ће одговорити на све ове изазове и сигуран сам да је апсолутно већинско расположење грађана Новог Сада и Србије да се такве ствари осуде, не дозволе, да нам се такве несреће никада више не понове. Победиће Србија! Победиће Нови Сад - поручио је Вучевић.