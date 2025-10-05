overcast clouds
ПОЗИВ НА ЗАБРАНУ НАЈВЕЋЕ СТРАНКЕ У ЗЕМЉИ ЈЕ ЖЕЉА ДА СЕ УГУЖИ НАРОДНА ВОЉА Месарови: Ђилас покушава да сакрије сопствену политичку немоћ и недостатак било какве визије за Србију

05.10.2025. 13:14 13:33
Пише:
Дневник
Коментари (0)
адриана
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка Адријана Месаровић изјавила је да је иза свега што изговори или напише Драган Ђилас болесна мржња према Александру Вучићу и напредној, успешној и нормалној Србији.

-Буквално иза свега што изговори или напише Драган Ђилас једино што може да се прочита јесте болесна мржња према Александру Вучићу и напредној, успешној и нормалној Србији која је рекла јасно НЕ блокадерима и њиховом финансијеру Драгану Ђиласу! Особа која је синоним за економски суноврат Србије, отимање од народа и државе и затварање фабрика и радних места, једино што покушава јесте да по сваку цену, насилним и блокадерским пречицама дође на власт, јер на изборима нема шансе. И отуда све те лажи, спинови и кампање које за циљ имају дехуманизацију нашег председника Вучића, јер ништа друго му не може - написала је Месаровић на Инстаграму.

Ђилас је, како је написала Месаровић, очигледно нервозан јер му ниједан покушај изазивања обојене револуције није успео. 

-И зато по ко зна који пут покушава да уради оно што му никада није пошло за руком – да нападом на Српску напредну странку и председника Александра Вучића сакрије сопствену политичку немоћ и недостатак било какве визије за Србију. Када неко отворено позива на забрану највеће странке у земљи, која има историјскo поверење грађана на свим изборима, онда је јасно да хоће да угуши народну вољу. То је позив на гушење демократије. Ђиласови константни изливи мржње према СНС-у су доказ да он већ 13 година не може да прихвати да грађани Србије не желе повратак у његово време – време пљачки и понижења! Србија је изабрала рад, резултате и будућност – а не празне речи и личне фрустрације оних који би да поново владају попут Драгана Ђиласа који је пљачкао Србију и пунио своје џепове док су грађани једва преживљавали - навела је Месаровић и поручила да је Србија под вођством председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, снажна, стабилна и поштована. 

 

адријана месаровић
Вести Политика
