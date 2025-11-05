clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
"ПРАВДА СЕ ТРАЖИ У ИНСТИТУЦИЈАМА, А НЕ НА УЛИЦИ" Градоначелник Новог Сада о немирима у престоници " Сведоци смо да неки представници опозиције повлаче потезе који могу бити опасни по живот"

05.11.2025. 10:52 10:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Новосадска телевизија
Printscreen Instagram - Žarko Mićin
Фото: Printscreen Instagram - Žarko Mićin

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин гостовао је у емисији „Ново јутро“ на ТВ Пинк, где је говорио о друштвеним питањима која, како је навео, у последње време забрињавају грађане широм Србије — позивима на насиље, нелегалним скуповима и покушајима нарушавања јавног реда и мира.

Градоначелник Мићин изјавио је да је од кључне важности да институције државе реагују правовремено, одлучно и у складу са законом како би се очувала стабилност и безбедност свих грађана.

Он је оценио да су у последње време све учесталији позиви појединаца и група на насиље, блокаде и неовлашћене скупове, што, према његовим речима, ремети јавни ред и мир.

„Сведоци смо да неки представници опозиције повлаче потезе који могу бити опасни по живот, само да би изазвали нестабилност у сопственој земљи и граду. Такви поступци не смеју бити толерисани“, рекао је Мићин.

Додао је да организатори блокада „правду траже на улици, уместо у институцијама“, чиме, како је истакао, врше притисак на правосуђе и отежавају рад судова и тужилаштава.

„Надам се да ће сви који учествују у организовању нелегалних блокада и ширењу нетрпељивости престати са таквим деловањем, јер поларизација у друштву може довести до ескалације насиља. Избори су једини прави пут“, закључио је градоначелник.

 

Дневник, Новосадска телевизија

