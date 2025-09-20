clear sky
ПРЕДСЕДНИК РЕПУБИКЕ СРПСКЕ ДОДИК Војна парада показала снагу Војске Србије и српског јединства

20.09.2025. 15:25 15:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
s
Фото: youtube prinstcrin/ SRNA - Novinska agencija Republike Srpske

БЕОГРАД: Председник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је поносан што је присуствовао војној паради "Снага јединства" у Београду и истакао да је парада показала снагу Војске Србије и спрског јединства као и да је послата снажна порука да је Србија данас економски и међународно снажна.

"Поносан сам што сам присуствовао војној паради у Београду - величанственом приказу снаге Војске Србије и српског јединства", навео је  Додик на мрежи Икс.

Он је казао да сама парада није била само спектакл, већ и снажна порука. 

"То није био само спектакл, већ снажна порука да је Србија данас економски и међународно снажна и да српски народ никада више неће дозволити да му ико приреди егзодус", истакао је Додик.

Поручио је да одбрамбена снага српског народа, која је данас демонстрирана, чини спокојним све у Републици Српској.

"Била је ово манифестација снаге, моћи и одлучности да се сачувају слобода и мир. Председник (Србије) Александар Вучић и његови сарадници учинили су све да Војска Србије буде модерна, савремено опремљена, врхунски обучена и у сваком погледу моћна", рекао је Додик у објави на платформи Икс.

Он је честитао Војсци Србије "на снази, дисциплини и поносу који је показала".

милорад додик Војска Србије парада
