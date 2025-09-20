ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ На војној паради представљен понос Србије, хоћемо мир, али чувамо територију
20.09.2025. 15:08 15:17
Коментари (0)
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић навео је да је на војној паради "Снага јединства 2025" представљен понос Србије и поручио да Србија хоће мир, али и да зна да сачува своју територију и будућност.
Вучић је објавио на Инстаграм налогу "buducnostsrbijeav" фотографије са данашње параде која је одржана поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
"Ово је понос Србије. На овоме смо заједно радили, војници и грађани, држава и народ. Ово је и опстанак и победа Србије, која хоће мир и просперитет и уме да сачува своје достојанство, територију и будућност. Ово је наша снага. Снага јединства", нагласио је Вучић.