ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ДАНАС СЕ ОБРАЋА ГРАЂАНИМА У 11 часова о даљим корацима државе у обрачуну са свима који угрожавају ред и мир

06.09.2025. 08:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: принтскрин инстаграм/ buducnoctsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић обратиће се данас нацији тачно у 11 часова.

Он ће бити гост Јутарњег програма код Јоване Јеремић на телевизији Пинк.

Очекује се да ће Вучић говорити о синоћњем насиљу блокадера у Новом Саду, где је повређено 13 полицајаца, и најавити даље кораке државе у обрачунавању са особама које покушавају да угрозе ред и мир. Такође, председник ће коментарисати најављени скуп против блокада, који је планиран у 120 места широм Србије.

Поред тога, Вучић ће вероватно говорити и о својој посети Пекингу, где је разговарао са високим званичницима Кине о важним питањима билатералне сарадње и стратешким пројектима између две државе. 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
