ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ДАНАС СЕ ОБРАЋА ГРАЂАНИМА У 11 часова о даљим корацима државе у обрачуну са свима који угрожавају ред и мир
06.09.2025. 08:58 09:14
Председник Србије Александар Вучић обратиће се данас нацији тачно у 11 часова.
Он ће бити гост Јутарњег програма код Јоване Јеремић на телевизији Пинк.
Очекује се да ће Вучић говорити о синоћњем насиљу блокадера у Новом Саду, где је повређено 13 полицајаца, и најавити даље кораке државе у обрачунавању са особама које покушавају да угрозе ред и мир. Такође, председник ће коментарисати најављени скуп против блокада, који је планиран у 120 места широм Србије.
Поред тога, Вучић ће вероватно говорити и о својој посети Пекингу, где је разговарао са високим званичницима Кине о важним питањима билатералне сарадње и стратешким пројектима између две државе.