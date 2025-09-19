ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ НАЈАВИО ДВА ВАЖНА ПОВЕЋАЊА ПЛАТА Две професије добијају и ВАНРЕДНО и РЕДОВНО повећање, а ево и када

- Учинили смо вам све што сте тражили, оно што је веома важно за грађане сада, 1. октобра, за 5 одсто додатно, то је додатно ванредно повећање плата за просветне раднике. То је оно што је договорено, али је то сваки пут ванредно. Сваки пут је ванредно када није 1. јануара. Дакле, то је друго повећање већ ванредно које је договорено са синдикатима, а које део њих није желео да поштује. Иде 1. октобра 5 одсто и за здравствене раднике, о чему се мало говори, нисам сигуран чак ни да се зна у јавности. И онда, наравно, редовно повећање од 1. јануара. То су важне ствари - рекао је Вучић.

