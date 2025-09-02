clear sky
27°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ РАЗГОВАРА СА ПУТИНОМ Састанак почиње за сат времена, ево о чему ће бити речи

02.09.2025. 11:06 11:09
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
најновија
Фото: Дневник

За тачно сат времена почиње састанак председника Србије Александра Вучића са председником Русије Владимиром Путином, сазнаје Курир.

На састанку ће покрити читав низ тема - од енергетике, гасног аранжмана и нафте, преко разговора о инфраструктури, до билатералних односа Србије и Русије.

Подсетимо, председник Србије стигао је јутрос у Пекинг где је започео вишедневну посету Народној Републици Кини, где ће на позив председника НР Кине Си Ђинпинга присуствовати обележавању 80. годишњице победе у Другом светском рату.

Током посете Пекингу, председник Вучић састаће се са председником Народне Републике Кине Си Ђинпингом, председником Руске Федерације Владимиром Путином, као и са другим високим званичницима НР Кине и представницима великих компанија, саопштила је Служба за сарадњу са медијима председника Републике.

Председник Вучић ће 3. септембра присуствовати великој војној паради поводом Дана победе, а на параду су позвани лидери 26 земаља.

вучић
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај