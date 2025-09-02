ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ РАЗГОВАРА СА ПУТИНОМ Састанак почиње за сат времена, ево о чему ће бити речи
За тачно сат времена почиње састанак председника Србије Александра Вучића са председником Русије Владимиром Путином, сазнаје Курир.
На састанку ће покрити читав низ тема - од енергетике, гасног аранжмана и нафте, преко разговора о инфраструктури, до билатералних односа Србије и Русије.
Подсетимо, председник Србије стигао је јутрос у Пекинг где је започео вишедневну посету Народној Републици Кини, где ће на позив председника НР Кине Си Ђинпинга присуствовати обележавању 80. годишњице победе у Другом светском рату.
Током посете Пекингу, председник Вучић састаће се са председником Народне Републике Кине Си Ђинпингом, председником Руске Федерације Владимиром Путином, као и са другим високим званичницима НР Кине и представницима великих компанија, саопштила је Служба за сарадњу са медијима председника Републике.
Председник Вучић ће 3. септембра присуствовати великој војној паради поводом Дана победе, а на параду су позвани лидери 26 земаља.