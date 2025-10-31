overcast clouds
19°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СА АМБАСАДОРОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ "Србија остаје одговоран и поуздан партнер ЕУ"

31.10.2025. 11:33 11:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Вучић
Фото: принтскрин инстаграм/ buducnoctsrbijeav

Председник Републике Србије Александар Вучић састао се са амбасадором Европске уније и шефом Делегације ЕУ у Србији Андреасом фон Бекератом.

Тим поводом се председник огласио на свом Инстаграм налогу:

-Добар разговор са амбасадором Андреасом фон Бекератом о европском путу Србије и спровођењу реформске агенде. Европске интеграције и чланство у ЕУ остају стратешки циљ Србије, јер то није само геополитичко опредељење, већ пут ка још бржем развоју земље и бољем животу наших грађана. Нагласио сам нашу посвећеност даљем спровођењу реформи које су суштинске за напредак Србије, укључујући реформе у владавини права, јачање демократских институција и унапређење транспарентности. Србија остаје одговоран и поуздан партнер ЕУ, посвећена миру, стабилности и просперитету на нашем континенту, као и заједничким европским вредностима, као што су владавина права, солидарност и слобода - написао је на свом Инстаграм налогу. 

 

председник Председник Србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај