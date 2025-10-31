ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СА АМБАСАДОРОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ "Србија остаје одговоран и поуздан партнер ЕУ"
Председник Републике Србије Александар Вучић састао се са амбасадором Европске уније и шефом Делегације ЕУ у Србији Андреасом фон Бекератом.
Тим поводом се председник огласио на свом Инстаграм налогу:
-Добар разговор са амбасадором Андреасом фон Бекератом о европском путу Србије и спровођењу реформске агенде. Европске интеграције и чланство у ЕУ остају стратешки циљ Србије, јер то није само геополитичко опредељење, већ пут ка још бржем развоју земље и бољем животу наших грађана. Нагласио сам нашу посвећеност даљем спровођењу реформи које су суштинске за напредак Србије, укључујући реформе у владавини права, јачање демократских институција и унапређење транспарентности. Србија остаје одговоран и поуздан партнер ЕУ, посвећена миру, стабилности и просперитету на нашем континенту, као и заједничким европским вредностима, као што су владавина права, солидарност и слобода - написао је на свом Инстаграм налогу.