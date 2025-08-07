ПРЕМА ПИСАЊУ ИНФОРМЕРА Усаме Зукорлић ударио у полицијски ауто и побегао са лица места ИНЦИДЕНТ У НОВОМ ПАЗАРУ
Председник Странке правде и pomirenja (СПП) Усаме Зукорлић изазвао је удес и побегао с места незгоде, тврди Информер.
Зукорлић је управљао возилом СПП и закачио полицијско возило данас око 11:10 часова на раскрсници улица Рифата Бурџевића и Кеја 37 санџачке у Новом Пазару, у непосредној близини Исламског центра и просторија Странке правде и помирења (СПП).
Возило марке Ауди Q7, које је у власништву СПП, учествовало је у незгоди у којој је закачено службено возило саобраћајне полиције, Шкода Суперб. У тренутку незгоде, пише Информер, Аудијем је управљао министар у Влади Србије и лидер СПП Усаме Зукорлић.
Према доступним информацијама, регистрациона налепница на возилу Ауди Q7 истекла је 14. фебруара 2025. године. Инцидент се догодио практично испред просторија странке, а очевидци тврде да је министар одмах након незгоде напустио место удеса и повукао се у зграду странке, не сачекавши долазак надлежних органа.
Како наводе присутни, Зукорлић се на место незгоде вратио тек по окончању увиђаја, што је код многих изазвало сумњу да је желео да избегне одговорност и евентуално заташка случај. Ипак, незгода се догодила усред дана, у самом центру града, и присуствовао јој је велики број грађана који су све посматрали.
За сада нема информација о повређенима, нити је саопштено да је причињена значајнија материјална штета.
Очекује се извештај надлежних институција о даљем поступању у овом случају, који је изавао велику пажњу у Новом Пазару.
(Informer.rs)