ПРЕМИЈЕР НАЈАВИО РАЗГОВОРЕ И КОРЕКЦИЈЕ У РАДУ КАБИНЕТА Мацут: У Влади има пуно експерата, али неки министри су "успавани"
БЕОГРАД: Премијер проф. др Ђуро Мацут изјавио је данас да у Влади Србије има пуно експерата, али и да су неки министри "успавани", и поручио да ће разговарати са свим члановима владе да се то коригује и да буду активнији.
Мацут је, одговарајући на питање да оцени атмосферу у влади и прокоментарише рад министара, најпре подсетио да је прихватио рад у влади као премијер у једном изазовном тренутку желећи да помогне својој домовини, на позив председника Републике.
"Такви позиви се стварно не могу одбити и велико ми је задовољство да водим овакву једну владу која је једна од највећих, колико мислим, до сада, али која је структурно другачија него што је била и задовољство ми је да кажем да у њој постоји пуно експерата. То није експертска влада, али људи који руководе одређеним ресорима су изузетни експерти и закон о којем говоримо, рецимо о имовинским односима, управо је резултат рада експерата", рекао је Мацут на РТС.
Као проблем навео је то што су, како је оценио, неки министри "успавани".
"Можда се ритам владе не поштује у неком смислу, треба да будемо више проактивни, очекујем да ћемо ту да коригујемо читаву ствар и разговараћу са свим министрима да се у ствари негде више активирају, да буду у Србији, да покушају да пренесу оно што су размишљања и захтеви владе и оно што су препоруке нашем грађанству широм Србије", рекао је Мацут.
Казао је и да не очекује да ће бити "врућа политичка јесен" и изразио наду да ће превладати разум код свих грађана и код свих политичких актера да довршимо ову годину и да кренемо у наредну, где се очекују и припреме за предстојећи изборни циклус.
Премијер је навео да Србија никада није била земља која је своје уређење мењала путем револуционарних захвата, осим у неким историјским моментима, указујући да је у новијој историји поштовала изборне циклусе.
"Мислим да ћемо то и овога пута да успемо и да поставимо стандарде како смо то већ и до сада имали", закључио је Мацут.