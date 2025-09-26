few clouds
15°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИЈЕР НАЈАВИО РАЗГОВОРЕ И КОРЕКЦИЈЕ У РАДУ КАБИНЕТА Мацут: У Влади има пуно експерата, али неки министри су "успавани"

26.09.2025. 09:28 09:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ РТС
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

БЕОГРАД: Премијер проф. др Ђуро Мацут изјавио је данас да у Влади Србије има пуно експерата, али и да су неки министри "успавани", и поручио да ће разговарати са свим члановима владе да се то коригује и да буду активнији.

Мацут је, одговарајући на питање да оцени атмосферу у влади и прокоментарише рад министара, најпре подсетио да је прихватио рад у влади као премијер у једном изазовном тренутку желећи да помогне својој домовини, на позив председника Републике.

"Такви позиви се стварно не могу одбити и велико ми је задовољство да водим овакву једну владу која је једна од највећих, колико мислим, до сада, али која је структурно другачија него што је била и задовољство ми је да кажем да у њој постоји пуно експерата. То није експертска влада, али људи који руководе одређеним ресорима су изузетни експерти и закон о којем говоримо, рецимо о имовинским односима, управо је резултат рада експерата", рекао је Мацут на РТС.

2
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Као проблем навео је то што су, како је оценио, неки министри "успавани".

"Можда се ритам владе не поштује у неком смислу, треба да будемо више проактивни, очекујем да ћемо ту да коригујемо читаву ствар и разговараћу са свим министрима да се у ствари негде више активирају, да буду у Србији, да покушају да пренесу оно што су размишљања и захтеви владе и оно што су препоруке нашем грађанству широм Србије", рекао је Мацут.

Казао је и да не очекује да ће бити "врућа политичка јесен" и изразио наду да ће превладати разум код свих грађана и код свих политичких актера да довршимо ову годину и да кренемо у наредну, где се очекују и припреме за предстојећи изборни циклус.

Премијер је навео да Србија никада није била земља која је своје уређење мењала путем револуционарних захвата, осим у неким историјским моментима, указујући да је у новијој историји поштовала изборне циклусе.

"Мислим да ћемо то и овога пута да успемо и да поставимо стандарде како смо то већ и до сада имали", закључио је Мацут.

Ђуро Мацут влада србије
Извор:
Дневник/ РТС
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај