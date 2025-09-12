ПРИШТИНА ДОБИЛА ШАМАР ОД АМЕРИКЕ Обустављамо: Повећавате тензије и нестабилност!
Амбасада САД у Приштини саопштила је данас да су Сједињене Америчке Државе на неодређено време обуставиле планирани стратешки дијалог са Приштином.
Разлог је, како је наведено, забринутост због поступака привремене владе који су повећали тензије и нестабилност, ограничавајући могућности Вашингтона да продуктивно ради са Приштином на заједничким приоритетима.
У саопштењу је наведено да САД остају посвећене унапређењу заједничких интереса које деле Сједињене Америчке Државе и народ тзв. Косова.
Додаје се да се однос САД са Приштином заснива на заједничком циљу - јачању мира и стабилности као основе за међусобни економски просперитет, али да недавне акције и изјаве премијера привремених приштинских институција Аљбина Куртија представљају изазове за напредак постигнут током година.
"Стратешки дијалог је имао за циљ јачање економских и дипломатских веза у корист народа Америке и Косова. Надамо се да ћемо наставити са таквим напорима у будућности када то буде прикладно", истиче се у саопштењу.
Стратешки дијалог је процес који Стејт департмент САД развија са циљем унапређења билатералних односа, а подразумева разговоре на високом нивоу о широком спектру тема као што су одбрана, безбедност, животна средина, енергетика, економска сарадња.
Отправница послова у амбасади САД у Приштини Ану Пратипати је раније данас изразила разочарање недавним изјавама премијера привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбина Куртија против уставног суда и истакла да такве изјаве погоршавају међуетничке тензије.
"Ови поступци подривају политички процес, слабе косовске институције и погоршавају међуетничке тензије", навела је Пратипати поводом Куртијевих изјава на састанку Генералног савета Самоопредељења.
Курти је на састанку Генералног савета своје странке Самоопредељење одржаном у недељу рекао да уставни суд функционише као "политичка сенка опозиције".
Он је оптужбе на рачун уставног суда изнео након одлуке тог суда да уведе привремену меру којом се посланицима скупштине до 30. септембра забрањује предузимање акција и било каквих процедура за формирање нове владе привремених институција.
Мера је донета након жалбе Српске листе због начина избора потпредседника скупштине из невећинских заједница.
Скупштина привремених приштинских институција није изабрала потпредседника из српске заједнице, али је председник парламента и поред тога закључио конститутивну седницу.