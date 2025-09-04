scattered clouds
23°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИШТИНА ОПТУЖИЛА СЛУЖБЕНИЦУ ОЕБС-А ЗА НАВОДНУ ШПИЈУНАЖУ Јелена Ђукановић у притвору од 28. фебруара

04.09.2025. 20:13 20:15
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник/Ф. Бакић/Приштина

ПРИШТИНА: Тужилаштво у Приштини подигло је оптужницу против бивше службенице ОЕБС-а, Јелене Ђукановић, због сумње на наводну шпијунажу, саопштено је данас из тужилаштва.

Ђукановић је оптужена да је наводно, док је обављала функцију националног службеника за програме у Регионалном центру ОЕБС-а у региону Митровице, прибављала и дистрибуирала осетљива документа и информације за Безбедносно-информативну агенцију (БИА).

У оптужници се наводи да су те радње нарушиле тзв уставни поредак и националну безбедност тзв Косова и "угрозиле животе и безбедност државних званичника, грађана и међународног особља ОЕБС-а на Косову”, преноси РТС.

Ђукановић је ухапшена је 28. фебруара у Косовској Митровици. 

Судске поступке на Косову и Метохији воде искључиво судије и тужиоци албанске националности, јер су Срби током 2022. године иступили из правосудног система привремених институција у Приштини.

ОЕБС Приштина шпијунажа
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај