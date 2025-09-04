ПРИШТИНА ОПТУЖИЛА СЛУЖБЕНИЦУ ОЕБС-А ЗА НАВОДНУ ШПИЈУНАЖУ Јелена Ђукановић у притвору од 28. фебруара
ПРИШТИНА: Тужилаштво у Приштини подигло је оптужницу против бивше службенице ОЕБС-а, Јелене Ђукановић, због сумње на наводну шпијунажу, саопштено је данас из тужилаштва.
Ђукановић је оптужена да је наводно, док је обављала функцију националног службеника за програме у Регионалном центру ОЕБС-а у региону Митровице, прибављала и дистрибуирала осетљива документа и информације за Безбедносно-информативну агенцију (БИА).
У оптужници се наводи да су те радње нарушиле тзв уставни поредак и националну безбедност тзв Косова и "угрозиле животе и безбедност државних званичника, грађана и међународног особља ОЕБС-а на Косову”, преноси РТС.
Ђукановић је ухапшена је 28. фебруара у Косовској Митровици.
Судске поступке на Косову и Метохији воде искључиво судије и тужиоци албанске националности, јер су Срби током 2022. године иступили из правосудног система привремених институција у Приштини.