ПРИШТИНСКЕ ВЛАСТИ НАСТАВИЛЕ СА МАЛТРЕТИРАЊЕМ СРБА НА СЕВЕРУ КОСМЕТА Прекречени мурали посвећени патријарху Павлу и митрополиту Амфилохију
24.08.2025. 09:51 09:55
Графити и мурали у Северној Митровици и Звечану прекречени су данас у раним јутарњим часовима уз присуство припадника тзв. косовске полиције.
У центру Северне Митровице прекречени су графити и мурали посвећени патријарху Павлу и митрополиту Амфилохију који су годинама красили овај град и који нису имали политичку поруку, преноси ТВ Мост.
Прекречен је и графит на коме је писало "Јер одавде нема назад" који је био један од симбола града на Ибру.