ПРИШТИНСКЕ ВЛАСТИ НАСТАВИЛЕ СА МАЛТРЕТИРАЊЕМ СРБА НА СЕВЕРУ КОСМЕТА Прекречени мурали посвећени патријарху Павлу и митрополиту Амфилохију

Фото: Дневник (Ф. Бакић), илустрација

Графити и мурали у Северној Митровици и Звечану прекречени су данас у раним јутарњим часовима уз присуство припадника тзв. косовске полиције.

У центру Северне Митровице прекречени су графити и мурали посвећени патријарху Павлу и митрополиту Амфилохију који су годинама красили овај град и који нису имали политичку поруку, преноси ТВ Мост.

Прекречен је и графит на коме је писало "Јер одавде нема назад" који је био један од симбола града на Ибру.

 

 

 

