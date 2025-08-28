ПРОГЛАШЕНО СТАЊЕ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ Ево у којим градовима и општинама у Србији
БЕОГРАД: Влада Србије прогласила је на данашњој седници стање елементарне непогоде у шест градова и 13 општина у Србији.
Стање елементарне непогоде проглашено је у Прокупљу, Крушевцу, Чачку, Крагујевцу, Бору и Врању и у општинама: Бојник, Лебане, Ивањица, Алексинац, Рача, Кнић, Житорађа, Блаце, Куршумлија, Голубац, Мионица, Дољевац и Књажевац, наводи се саопштење владе.
Та одлука донета је на основу усвојене измењене и допуњене Одлуке о проглашењу елементарне непогоде због великих пожара који су захватили део територије Србије услед дуготрајне суше и недостатка падавина, екстремно високих температура и ветрова орканске јачине током јуна, јула и августа.
Влада је претходно, на седници у јулу, прогласила елементарну непогоду у пет градова и 11 општина.