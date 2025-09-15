"РЕТКИ СУ НАРОДИ СА ТОЛИКОМ СЛОБОДАРСКОМ ТРАДИЦИЈОМ" Председница Покрајинске владе Гојковић честитала Дан српског јединства, слободе и националне заставе
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић честитала је Дан српског јединства, слободе и националне заставе свим грађанима Републике Србије и Републике Српске, као и свим Србима широм света, поручивши да заједништво, напредак и слога морају бити императив у деловању сваког појединца.
Сваког 15. септембра са великим пијететом се сећамо јунака са Солунског фронта. Њихова дела су вековно надахнуће читавог народа и управо нас она опомињу и подсећају на то колико је јединство важно у постизању највиших циљева- казала је председница Покрајинске владе.
Она је нагласила да је посебно радује што је Дан српског јединства, слободе и националне заставе само један у низу празника које Срби, као јединствен народ, прослављају већ годинама.
Председница Гојковић је навела и то да су ретки народи са толиком слободарском традицијом, али и да сви грађани треба да знају да слобода никада није била лако достижна, нити нешто што се српском народу поклањало, те да се она може и мора очувати само уз слогу и заједнички труд.