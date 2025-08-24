РУСКИ АМБАСАДОР БОЦАН-ХАРЧЕНКО: Запад хоће да Србија заборави 1999.
Запад жели да увуче Србију у НАТО, између осталог и да се ослободи одговорности за бомбардовање 1999. године, изјавио је за РИА Новости руски амбасадор у Београду Александар Боцан-Харченко.
„Запад такође жели да Србија коначно затвори, како кажу, ову страницу (бомбардовање НАТО-а). Хајде да сарађујемо са НАТО-ом. Кажу да ће постепено моћи да се увуче у НАТО, у орбиту НАТО-а, и да ће Србија постати чланица НАТО-а. Њима је то потребно... То ће затворити њихову одговорност и кривицу за 1999. годину и агресију“, оценио је Боцан-Харченко.
Осим тога, према његовим речима, Запад жели да увуче Србију у Европску унију – овај процес обично се развија паралелно са ступањем у НАТО.
„Знамо њихову логику. Чланство у ЕУ, чланство у НАТО-у су две ствари које се спајају, иду нераздвојно. Нераскидиво су међусобно повезане“, приметио је амбасадор.
Истовремено, српско руководство се придржава јасног става неутралности, што такође изазива негодовање на Западу, додао је он.
„Србија има веома јасан став неутралности, заиста стварне неутралности. Не фиктивне која тренутно постоји на Западу, а иза ње (такве фиктивне неутралности) реално стоји најактивнија сарадња са НАТО-ом и подршка НАТО-у. Већ прилично реална неутралност и нечланство у НАТО-у, несврстаност војним блоковима, војним структурама, записана у законима“, објаснио је Боцан-Харченко.
Амбасадор је додао да Запад жели да уместо председника Србије Александра Вучића постави слабог политичара кога контролише Европска унија.
Дипломата је приметио да многе земље у региону имају формално независне лидере који заправо спроводе вољу Брисела. При томе се на власт често доводе људи који су мало познати у сопственој земљи.