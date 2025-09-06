САОПШТЕЊЕ ДЕКАНАТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА: Оштро осуђујемо велике нереде у режији блокадера
Синоћ су у режији блокадера терориста избили велики нереди испред зграде Факултета, током којих су нападнути полицајци и оштећена установа.
Деканат је у саопштењу најоштрије осудио насиље, изразио жаљење што организатори нису прихватили позиве на мир и дијалог, те апеловао на смиривање тензија како би се омогућило несметано одржавање испитног рока.
Саопштење преносимо у целости:
– Најоштрије осуђујемо нападе на припаднике полиције и зграду Факултета који су се десили јуче у вечерњим сатима. Истовремено изражавамо искрено жаљење због тога што се иницијатори синоћњег скупа нису одазвали апелу Деканата да скуп протекне мирно, као ни на позиве на дијалог који су више пута упућивани студентима у блокади. Желимо да нагласимо да је полиција у више наврата упозоравала грађане да не нарушавају јавни ред и мир, као и да се удаље од зграде Факултета. Интервенцији полиције су претходили напади каменицама, петардама, бакљама, сузавцем и гвозденим шипкама на њене припаднике.
Апелујемо на организаторе, говорнике и учеснике скупова који се од 26. августа одржавају испред зграде Факултета да допринесу смиривању тензија којима се у јавности поспешује одијум према члановима Деканата. Тиме ће се омогућити нормално функционисање Факултета и створити безбедно окружење за одвијање испитног рока у коме се преко 1.200 студената пријавило за полагање више од 3.000 испита. Још једном напомињемо да је Факултет технички и санитарно припремљен за почетак испитног рока. У току данашњег дана биће санирана оштећења на згради Факултета и очићен плато испред главног улаза. У циљу објективног информисања, молимо вас да пратите искључиво саопштења која се постављају на веб-сајт Факултета – стоји у саопштењу.